Grünberg: mulle on öeldud, et olen animafilmide jaoks liiga hea helilooja

Paljudele filmidele muusika loonud helilooja Sven Grünberg meenutas "Ringvaates", kuidas talle 1980. aastal öeldi, et ta on liiga hea selleks, et animafilmidele muusikat kirjutada.

Septembri lõpus sai valmis muusikakogumik "Anima pop", koondab kokku 1960. aastate keskelt kuni 1980. aastate keskpaigani Tallinnfilmi animastuudiotes valminud nuku- ja joonisfilmide muusika.

Vana filmimuusika taaselustamisel oli suureks abimeheks moodne tehnoloogia ehk AI, mis aitas kõik linti mängitud pillid helirealt ükshaaval kätte saada.

"See kvaliteet on nii varieeruv," nentis muusikat restaureerinud Jakob Juhkam. "Nagu ka Sven Grünberg on maininud, jäi mõnikord mõnel salvestusel näiteks mikrofon üles panemata ning trummid ja bass kõlavad kuskil taustal. Rääkimata lintide kulumisest. Selles mõttes oli minu töö ühtlustamine," selgitas ta.

Helilooja Sven Grünberg nentis, et esialgu oli ta kogumiku osas üsna kahtlev. "Ma olin üsna skeptiline ja üsna lustipidur, puksisin vastu," tõdes ta, kuid lisas, et on rõõmus, et selline asi siiski tehtud sai.

Tänaseks on Grünberg filmimuusikat kirjutanud juba 46 aastat. Helilooja sõnul on animafilmide puhul tema tööks kogu meeleolu loomine, sest animatsioon on ju esialgu täiesti ilma helita. "Sa pead kogu helimaastiku, kaasaarvatud liikumised, muusikasse valama," rõhutas ta.

Grünberg meenutas, et 1980. aastal seisis ta silmitsi olukorraga, kus filmitegijatele öeldi, et teda ei tohi kasutada. "Läksin toimetusse ja küsisin, miks siis ei tohi, milles asi. Mulle ütles tolleaegne toimetaja Jan Ruus, et tead, sa oled liiga hea helilooja, võtame Ülo Vinteri, tema tuleb mängib ilusti ära ja kõik on korras."