Valgustusdisainer Joan-Tähven Vene: sisevalgustus ei kompenseeri päevavalgust

Vene soovitab inimestel harrastada aastaringselt valgushügieeni. Tema sõnul oleks inimesel hommikul vara ärgates vaja heledat, sinises spektri osas valgust, et anda oma päevale hea start. "Meie õhtune hea uni algab juba meie hommikustest valikutest," toonitas ta ning märkis, et sisevalgustus ei suuda seejuures päevavalgust kompenseerida, mistõttu tuleks lihtsalt minna õue.

Pimedal aastaajal, mil valget aega on päevas vähe, on seda aega võib-olla raskem leida, kuna tööpäeva alguses on väljas endiselt pime. Vene soovitab seetõttu veeta tööpäevas ettenähtud paus just õues.

Valgushügieen näeb Vene sõnul ette, et inimesele on loomulik, et tema peamisel tegutsemisajal ehk päeval tuleb valgus ülevalt alla. Kuid inimene vajab ka aega lõõgastumiseks, mistõttu võiks õhtune valgustus Vene sõnul olla madalamal pool silmade piiri ehk valgus võiks tulla alt üles. See tuleneb tema sõnul sellest, et inimese silma ehituses on valgustundlikud rakud, eriti tsirkadiaanrütmi mõjutavad rakud, silma alumises osas, mistõttu, kui valgus tuleb ülevalt, siis on nad ka stimuleeritud.

"Kui valgus tuleb alt ülesse, siis seal üleval otsas neid retseptoreid pole, see meid ei stimuleeri ja sellevõrra saame me õhtul paremini uinuda," rääkis ta.