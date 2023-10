Ligi 150 saunalist pidasid Rõuge Suurjärve ääres vihtlemispidu

Rõuge Suurjärve äärde ülespandud telk oli pühapäeva hommikul kuumaks köetud, telki ehitatud lavadel istusid või pikutasid saunalised, kes nautisid leili, vihtlemist ja saunarituaale.

"Meil on inimesi Jaapanist, meil on inimesi Taiwanist ja Leedust ja Soomest ja loomulikult on meil hästi palju Eesti saunasõpru ja kohalikke inimesi. Nüüd me siis laulame ja vihtleme ja viskame leili. Ja kuna meil on nii palju erinevaid rahvusi ja saunakoolkondi koos, siis iga saunameister näitab oma oskusi ja iga saunapere saab oma oskusi näidata vihtlemisel, leilitamisel, saunasõnade lugemisel. Nii et siin on üks suur üksteiselt õppimine ja koos saunas rõõmustamine," kirjeldas saunanaine Eda Veeroja.

Vihtlemispeol osalejad said näha ja omal nahal kogeda, et vihelda saab väga erineval moel.

"Vihtlemise juures on tähtis see, et kui sa kedagi vihtled, et see inimene on täielikult avatud, et ta lubab toimetada vihtlejal iseendaga, aga ta peab usaldama seda inimest, kes teda vihtleb," selgitas saunanaine Anu.

Paari tunni jooksul, mil saunas oldi, sai saunalistele selgeks, milline vihtlemistehnika neile kõige paremini sobib.

"Tänane saun on juba sellepoolest eriline, et siin tehakse selliseid rituaale, mida tavasaunas kodus ei tee. Tavasaunas on nii, et nüpeldad ennast natuke vihaga, aga siin lauldakse ja natuke põristatakse trummi – siin on omapärane," rääkis saunaline Indrek.

Tema hinnangul tegi ta ise kõige parema vihasahmaka. "Aga mul proua ka nüpeldas mind omajagu korralikult, nii et tõmbas peaaegu hinge kinni," lisas ta.

Need, kes soovisid, said leilivõtmise ja vihtlemise vahel teha Rõuge Suurjärves karastava supluse.