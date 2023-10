Tallinna Botaanikaaias käib kõrvitsafestival

Tallinna Botaanikaaias on täies hoos kõrvitsafestival. Festivalil saab aimu, missugused kõrvitsad üldse olemas on ja mida kõike saab neist valmistada.

Kõrvitsafestivaliga väärtustatakse isekasvatatud toitu ja tutvustatakse inimestele kõrvitsamaailma mitmekesisust.

"Muidugi tahtsin kindlasti, et oleks hästi palju erinevaid sorte, et inimesed näeksid, mida üldse on võimalik kasvatada ja kui palju huvitavaid," rääkis kõrvitsafestivali kuraator Eliko Petser.

Kui tavaliselt oleme harjunud, et kõrvitsad on ilusad oranžid, siis tegelikult need võivad olla ka näiteks hallid. Hallide kõrvitsate kõrval on festivalil veel väljas näiteks spagetikõrvits, taldrikkõrvits ja pudelkõrvits.

Kõige enam elevust tekitab Petseri sõnul aga musta värvi kõrvits. "Black cat on täiesti uus, seda ei ole veel keegi siin proovinud. Me isegi ei tea, mis värvi see seest on. Kui näitus läbi saab, siis on see tore üllatus, et me siis saame sellest teada. Selle tõi siia üks meie kasvataja, kes ise seda kasvatas ja ta ütles, et on ise ka põnevil," rääksi Petser.

Lisaks kõrvitsanäitusele on festivalil ka töötoad ja aednikutunnid.

Helena sattus kõrvitsafestivalile juhuslikult, kui tuli lastega botaanikaaeda külastama. Kogu pere on aga suur kõrvitsatoitude sõber.

"Kõrvitsasuppi ikka teeme ja kõrvitsaid kasvatame ise ka. Minule endale kõige rohkem meeldib püreesupp kõrvitsaga, aga lapsed söövad ka kõike, isegi marineeritud kõrvits läheb täitsa hästi peale," ütles Helena.

Julial oli aga kindel soov kõrvitsafestivali külastada. "Ma tahtsin siia väga seda näitust vaatama tulla. Siin on väga tore ja ilus," ütles Julia, kes valmistab kõrvitsatest ka erinevaid toite, näiteks putru ja pirukaid.

Botaanikaaia kõrvitsafestival kestab 5. novembrini.