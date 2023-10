Pitsameister Kristi Veskemaa: pitsa ei tee paksuks

Võistlus toimus kolmes voorus. Esimeses voorus pidi valmistama ette antud retsepti järgi pitsa, teine voor oli kiiruse peale ning kolmas voor kujutas endast loovülesannet, mille raames pidi pitsa peal kasutama friikartuleid. Kõukna arvates oli friikartulite pitsa peale sobitamine keeruline ülesanne.

Kõik pitsategijad on pitsasid valmistanud vähemalt 10 aastat. Üheskoos tunnistati et vahel ajab endiselt mõni ahjust tulev pitsa suu vett jooksma. "Pitsa on tervislik, pitsa on hea söök, kiire ja lihtne. Aga need aastad... Tahaks vahepeal midagi muud ka süüa," nentis Kimmel.

Oma pitsade poolest tuntud Napolis pole ükski pitsameistritest pitsat maitsmas käinud, mistõttu võib-olla ei võigi teagi, kuidas üks õige pitsa maitsta võib. "Folgi ajal käib Viljandis hästi palju turiste, käivad söömas ja kiidavad. Ju siis pole kõige halvem," muigas Kõukna.

Kõukna tõi välja, et pitsa liigne lisanditega ülekülvamine tapab maitse ära. "Näiteks kalaga midagi kokku panna – hakkliha või kana," märkis Kimmel juurde. Kui klient midagi sellist tellib, siis pitsameistrite sõnul viisakusest üldiselt ei olda vastu.

Maailma polariseeriva küsimuse osas, "kas ananass käib pitsa peale", jäädi ka pitsameistrite vahel lahkarvamusele. Kimmel arvas, et Eestis ikka käib ananass pitsale, millega nõustus ka Veskemaa, kuid Kõukna enda pitsadele ananassi peale panema pole nõus.

Pitsapõhja paksuse osas arvas Veskemaa, et mida paksema põhjaga pitsa on, seda parem. "Meil käib palju Ameerika sõdureid, enamus võtavad ikka paksu põhjaga," selgitas ta. Kõukna jäi taas eri arvamusele: "Pigem õhuke ja krõbe."

Nii nagu paljude asjade puhul ikka, keerleb ka pitsade ümber hulk müüte või väärarusaamu. Veskemaa tõi välja, et üks selline arvamus, millega tema kindlasti ei nõustu on see, et pitsa teeb paksuks. "See ei ole õige," kinnitas ta. Kimmel aga toonitas, et pitsa pole lihtsalt toidujääkidest toit.