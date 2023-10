Rein Rannap: püüan rohkem mõelda, kuidas teised inimesed end tunnevad

Rannapil paluti saate jaoks välja mõelda kümme asja, mis ta 56 aasta jooksul muusikas õppinud on. "Ma kohe arvasin, et ma päris kümmet kokku ei saa," muigas Rannap . "Kui ma sellega valmis sain, siis ma sain aru, et see võib moodustada ühe peatüki mu tulevases elulooraamatus," lisas ta.

Esimesena tõi Rannap välja, et elus edu saavutamiseks on töö ja loomingu kõrval täpselt sama olulised ka suhtlemine, tähelepanu teiste suhtes ning empaatia. Rannap tunnistas, et just empaatia osas on tal endal puudujääke olnud. "Ma olen nüüd vähemalt teoorias aru saanud, mis see on ja palju rohkem püüan mõelda, kuidas teised inimesed ennast tunnevad," rääkis ta.

Veel on Rannap aru saanud, et kiitmine annab parema tulemuse kui kriitika ning eduks on vajalik 90 protsenti tööd ja 10 protsenti andekust. Nooruses Rannap seda ei uskunud. "Ma olin väga kindel, et 90 protsenti annet ja ainult pisut tööd. Ma olin suhteliselt laisk nooruses ja kõik tuli nii kergelt. Ma kuulan igat asja sellise pilguga, et oleks pidanud tegema paremini," avaldas helilooja.

Lisaks sellele, et elukaaslasel Eve Ausil on alati õigus, on Rannap jõudnud tõdemuseni, et vananemine, mahajäävus ja kõik muu sellega kaasnev on vaid inimeste enesesisendus, mida tehakse ühiskonnas valitsevate hoiakute tõttu. "Kõike on võimalik õppida ja ennast tulebki arendada," kinnitas Rannap.

Elus valikuid tehes, tuleb Rannapi sõnul rohkem mõelda, eriti nooruses. Kuid samas tuleb muusiku sõnul olla ka tänulik kõige eest, mis inimesele olemas on, isegi kui kõik unistused pole täitunud. "Tänulikkus teeb rahulikumaks, enesekindlamaks ja õnnelikumaks," selgitas Rannap. Selle kõige juures ei tohi tema sõnul aga vanduda alla väsimusele ja mugavusele.

"Elus on ka muud olulist ja head peale muusika: inimesed, reisid, loodus raamatud, filmid ja veel paljud muud," avaldas Rannap ja märkis, et nooruses ta seda ei taibanud. Arusaamine on tekkinud just viimasel ajal ja Rannapi sõnul suuresti just tänu Eve selgitustele.

"Hommik Anuga" stuudios tutvustas Rannap enne oma uuelt plaadilt loo "Tume päike" esitamist ka oma klahvpilliringi ülessehitust ja seadistust. Rannapi näppude all kõlasid süntesaator, harmoonium, prepareeritud klaver, tšelesta, klavessiin ja tiibklaver, mille ta kõik looper'i ja helipuldi all üheks tervikuks seadis.