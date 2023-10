Grete Paia: ma pole kunagi unistanud lauljaks saamisest

Paia uue singli "Võluväel" muusikavideo on loodud tehisintellekti abiga. "Muidugi katsetamist oli väga palju, sest ta suudab väga lihtsalt üle panna. Et ta oleks videosse sobiv ja ma jääksin mingil määral iseendaks, pidi erinevaid versioone läbi käima," kirjeldas Paia video loomisprotsessi. Näiteks palus Paia tehisintellektil end muuta sireeniks või haldjaks või näos oleva glitter'i rohkem elama panna

"Põhimõtteliselt pole midagi muud täna vaja teha – kui sul on üks pilt või üks kaader, ta teeb sul kogu muusikavideo valmis," rääkis Paia ja arvas, et sellega on äge katsetada. Ta tõi välja, et igaüks võib niimoodi toota ägeda muusikavideo.

Enda lauluhääle peal pole Paia ise tehisaru kasutanud, kuid tõi selle näitel välja tehisintellekti ja deep-fake tehnoloogiate pahupoole – ükskõik kellest võib genereerida video või pildi ning panna ta ütlema asju, millega inimesi õnge tõmmata. "See jõuab ka järjest kõrgemate tasemeteni," märkis ta.

Paia sõnul pole ta aga mitte kunagi unistanud lauljaks saamisest. "Tuletõrjujaks tahtsin saada ja siis spiooniks, piloodiks – mul olid sellised poiste ametid natuke," naeris ta. Paia rääkis, et talle siiski meeldis alati muusikat teha. "See oli minu viis end muust maailmast välja lülitada," ütles ta, kuid meenutas, et tal oli lavanärviga suuri probleeme. Bändi tehes sai Paia sellest lahti kuniks saatusliku intervjuuni Urmas Vainoga "Terevisiooni" otse-eetris.

Kõik Eesti Laulu poolfinalistid pidid "Terevisioonis" üles astuma ning Paia taustatiim otsustas, et laulja laulab ning saadab end üksinda klaveril. "Tihtipeale paljud teevad playback'i , kuna see on nii varajane kellaaeg ja hääl tihti ei ärka üles," ütles Paia. "Mul oli konkreetselt silme eest must, ma ei mäleta sellest mitte midagi," meenutas Paia hetke, mil Vaino heatahtlikult välja tõi, kui palju inimesi tema live-esinemist vaatab. "Hääl värises, hääl murdus, tempo lappas," kirjeldas laulja oma teledebüüti.

"Ma olin oma lavanärviga tagasi alguses ja hakkasin end tasapisi jälle treenima," rääkis Paia ja märkis, et suureks abiks oli pool aastat Milanos ülikoolis veedetud aeg, kus ta suutis päriselt iseseisvaks saada ja endas enesekindluse leida.

Erinevad auhinnad ja tiitlid Paiale suureks eesmärgiks pole. "Oleks tore kindlasti saada, aga pigem meeldib mulle päris inimeste päris tagasiside, mitte nende muusikakriitikute," rääkis ta.

Saates esitas Paia Rein Rannapi "Nii vaikseks kõik on jäänud". "See on minu repertuaaris olnud 15 aastat. Ma olin kuuendas klassis, kui ma seda esimest korda esitasin. See laul on väga hinge pugenud, see oli ka mu vanavanaema lemmik laule, mida ma esitasin," rääkis laulja.