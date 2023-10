Raivo E. Tamm: sisimas olen ma olnud ohvitser juba 20 aastat

Pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas näitleja ja endine poliitik Raivo. E Tamm, kes nüüd töötab täiskohaga Eesti Kaitseväe küberväejuhatuse tsiviil-militaarkoostöö ohvitserina. Sõjaväelase amet on Tamme sõnul teda kutsunud juba lapsepõlvest saati.

Raivo E. Tamm rääkis, kuidas tsiviil-militaarkoostöö ohvitserina on üheks tema ülesandeks ette valmistada õppusi. See tähendab, et näiteks maa-alade kasutuse kooskõlastamiseks on vaja läbi rääkida kohalike omavalitsuste, RMK või eramaaomanikega ega kellelgi nende maadel õppuste korraldamise vastu midagi pole. Tamme sõnul on tema teletöö tõttu ette tulnud ka päris koomilisi hetki. Siiani küsitakse, kas Tamm on filmivõtetel, kui teda ametikohustusi täitmas nähakse.

Tamm on eesti keele rikastamisse andnud panuse "joppenpuhh" populariseerimisega läbi Illari tegelaskuju suu sarjas "ENSV". Väljend meenus Tammele kooliajast. "Pakkusin selle välja ja ma mäletan, et režissöör ja Mait Malmsten – neil ikka kulmud kerkisid väga kõrgele, nad polnud elusees sellist sõna kuulnud," rääkis Tamm. "Ma olen praegu ka tänaval kuulnud koolipoisse koju tulemas," kommenteeris ta sõna uuesti ringlusesse jõudmist.

See, et sarjas "Õnne 13" liitus Kaitseliiduga ka Tamme tegelaskuju Allan, ei olnud mehe sõnul tema mõte. "Reameheks ta jääb. Ta on nii vana, et kuhu ta enam tõuseb, aga ma arvan, et temast saab hea sõdur," rääkis Tamm.

Tamme sõnul on tema enda otsuse taga täiskohaga sõjaväelaseks hakata lapsepõlv. "See on päris müstiline, kuidas Nõukogude ajal mind kasvatama toodud vanaema näitas mulle õhtuti oma perekonna albumitest oma õdede ja vendade pilte, kes olid Eesti ajal kõik olnud Kaitseliidus. Niimoodi ma üles kasvasin ja tegelikult jõudis see minu puhul sinna maale välja, et 78. aastal ma olin KGB-s sinimustvalgete lendlehtede levitamise pärast," rääkis Tamm.

Nõukogude armeest pääses Tamm ära tänu enda fiktiivsele määramisele haige ema ainsaks toitjaks. "See jätkus ka Eesti Kaitseväe puhul, mind ei kutsutud sinna, aga siis ma olin ka juba Vanalinna Stuudio näitleja ja palju etendusi oli," rääkis ta. Tammele jäi sisse aga tundmus võlast Eesti riigi ees, mistõttu otsustas ta võimaluse avanedes minna vabatahtlike reservohvitseride kursusele. "Saingi reservohvitseriks ja sellest saab nüüd 20 aastat," ütles Tamm, kes liitus ka Kaitseliiduga.

Riigikogus tööd tehes oli Tamm väga õnnelik, et sai olla just väliskomisjonis. Ta avaldas, et tal oli ka diplomaaditöö vastu suur huvi, mistõttu talle töö väliskomisjonis ja lõpuks selle aseesimehena väga sobis. "See oli minu jaoks äärmiselt põnev periood ja ma ei jõudnud hommikut ära oodata, ma väga tahtsin tööle minna," rääkis Tamm.

Raivo E. Tamm märkis, kuidas 2019. aastal õnnitleti teda väga Riigikokku valituse puhul, kuid õnnitleti ka eelmistel valimistel, kui ta sinna ei pääsenud. "Nüüd mind õnnitletakse ohvitseriks saamise puhul, kuid sisimas olen ma olnud ohvitser juba 20 aastat," ütles Tamm.

"Elu toob huvitavamaid asju ette, kui üldse oskaks unistada, mistõttu minul ei olegi unistusi. Aga ma olen valmis, ma olen kogu aeg kõigeks valmis," kinnitas Tamm ja lisas, et on valmis kandideerima ka Eesti Vabariigi presidendiks.