Vahur Kersna soetas omale oksjonilt Freddie Mercury vaiba

Kersna selgitas "Ringvaates", et 1991. aastal surnud muusik pärandas kogu oma maise vara endisele tüdruksõbrale Mary Austinile, kes pärast 32 aastat otsustas kõik Mercury asjad oksjonile panna. Kuus päeva kestnud oksjonile oli müügile pandud umbes 30 000 eset. Kokku võttis oksjonist osa enam kui 6000 inimest.

Kersna, kelle jaoks oli see esimene kord oksjonist osa võtta, soovis omale soetada midagi, mida Mercury päriselt ka kasutas. "Näiteks müüdi T-särke, mida ta ilmselt kunagi selga ei pannud," tõi ajakirjanik välja.

"See oli täiesti irratsionaalne tegu," kommenteeris Kersna oksjonil osalemist. "Mõned asjad lihtsalt tulevad su peale ja sa teed need ära, sest saatus nõuab niimoodi. Kui ma olen proovinud endale mõistuse järgi seletada, miks ma seda tegin, siis see oli nagu ohverdus ja tänu nende hetkede ja laulude eest, mis mind elu jooksul rõõmustanud, lohutanud ja inspireerinud on."

Mercury klaveri eest käidi välja üle kahe miljoni euro ning "Bohemian Rhapsody" käsikirja eest maksti 1 592 000 eurot. Seda, kui palju Kersna vaiba eest välja käis, mees ei avaldanud. "Selle raha eest võiks osta kolm kasutaud Mersut," arvutas ta.