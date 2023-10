"Reeturi" kolmas hooaeg viib mängu järgmisele tasemele

"Reeturi" kolmas hooaeg on sarnaselt eelmistele inspireeritud Eesti lähiajaloos toimunud spiooniskandaalidest. Kolmanda hooaja tegevus leiab aset mõni aeg enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kaitseministeeriumi ametnik Alfred Vint (Tambet Tuisk) on lekitanud Vene luurele riigisaladusi juba aastaid. Nüüd avaneb Vindil võimalus saada koht Euroopa Liidu julgeolekukomitees. Ent ka Brüsselis ei saa Vint Vene luure kammitsatest vabaks.

"Uus hooaeg viib mängu järgmisele tasemele, seda nii sisult kui ka vormilt. Alfred Vindi haare laieneb Eestist väljapoole ning aastatepikkune koostöö Vene luurega on kunagise ontliku ametniku karastanud jõhkraks ja halastamatuks reeturiks, kes talle pandud eesmärkide saavutamise nimel ei kohku tagasi millegi ees," avaldas Elisa Eesti sisujuht Toomas Ili.

"Sarja kolmanda hooajaga on seotud kokku pea 250 inimest, meeletult intensiivseid võttepäevi on 26, platsil tegutsevad militaarkonsultandid, lõhkelaengute eksperdid, stunt-koordinaatorid ja eriüksuslased. Võttepaikasid nii Eestis kui ka Brüsselis on kokku üle viiekümne. Kolmas hooaeg erineb varasematest kindlasti selle rahvusvahelise mõõtme poolest. See üle riigipiiride küündiv Eesti spioonisari on kindlasti uueks kvaliteedimärgiks Eesti telemaastikul," rääkis režissöör Ove Musting.

Sarja lavastaja on Ove Musting, produtsendiks Jaan Laugamõts ja tootjaks Downtown Pictures. Kolmanda hooaja stsenarist on Raoul Suvi, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt.