Clicheriku & Mäxi teine täispikk album "Paksud" käsitleb noore muusikuna läbilöömist

Kolme aasta jooksul valminud album käsitleb noore muusikuna läbilöömist, põrumist, unistuste täitumist ning ootustes pettumist. Artistid ise on iseloomustanud oma plaati kui introspektsiooni elu tõusudest ja mõõnadest, võrreldes seda Ameerika mägedega.

"Elu on olnud sel perioodil täielik rollercoaster. Oleme vahepeal inimestena palju küpsemaks saanud ning seda on kuulda ka meie muusikas. Saundiliselt on "Paksud" palju küpsem, tehnilisem ja nutikam kui kunagi varem. Lüürika on mõnes loos kohati väga sügav ja eluline. Samas mõnes loos võib leida väga lõbusat ning ennast mitte liiga tõsiselt võetavat sõnumit. See on kõige ehtsam Clicherik & Mäx, mida sa kuulnud oled. 100% meie. Oleme uhked," rõõmustas bändiliige Mäx.

Albumi salvestanud ja produtseerinud Bert On Beatsi sõnul on albumi kokkupanemine olnud parajalt töömahukas ja keeruline protsess. "Osaliselt alustasime albumi põhjade tegemist juba kolm aastat tagasi. Selle perioodi vahele jäävad singlid, mis albumile ei läinud, Covidi aeg, kus mõned asjad seisid mitmeid kuid, bändi liitumine Sony-iga ning kõik need protsessid, mis on võtnud oma aja. Ma arvan, et see pikem podisemine ja ideed, mis albumilt välja jäid annavad uuele materjalile selle võrra rohkem tummisust ning kooslus kõlab küpsemalt," arvas Bert.

Albumil teevad kaasa An-Marlen, Eesti Laulul tuntust kogunud Kaw, Kristel Aaslaid, räppar Kriipsu-Uku ning noor produtsent Olivar. "Albumil esiletõstetud artistid sulandusid lugudesse kõik loomulikult, võiks isegi öelda, et nad olid justkui pusletükid, mis projekti täiuslikult kokku liimisid. Olen rõõmus, et saime tuua esile uuemaid artiste ja ka kogenumad soovisid meiega tuld toota," ütles Clicherik.

Värske plaadi "Paksud" esitluskontsert leiab aset 24. novembril Helitehases.