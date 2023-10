Vabaõhumuuseumis saab uudistada uut raidahoonet

"Rait on põhimõtteliselt ridahoone. Kui me paneme hooned rivisse, siis me saamegi raida," rääkis giid Mihkel Reile. Ta tõi välja, et vanasti oli kasulik ehitada ühe eelmise hoone seina ära kasutades, mistõttu sattusidki rivisse laudad, aidad, küünid.

Eesti Vabaõhumuuseumisse on püstitatud koopia Hiiumaalt Kolga talust toodud hoonest, mis toodi muuseumisse ja pandi uuesti kokku 1970. aastate lõpus, kuid mis põles 1987. aasta veebruaris täielikult maha.

"Siin on ikka tegemist süütamisega. Tollele ajale omaselt need asjad sumbusid ja täpselt ei teagi, kes seda tegi," rääkis vabaõhumuuseumi teadur ja kuraator Maret Tamjärv. Ta lisas, et õnne kombel jäid teised hooned tänu lumekattele puutumata.

Reile sõnul on raida näol tegemist eesti taluarhitektuuri pärliga. "Kolga talus on kuus laudaruumi. Hiiumaal oli kombeks igale loomaliigile teha oma majake. Siis on kaks aidaruumi ja lisaks veel heinaküün ja vankrikuur," kirjeldas Tamjärv.

Hiiumaa ja Kolga talu raidale on Tamjärve sõnul võrreldes teiste Eesti piirkondade taluhoonetega omapärane räästa all asuv kivisillutis ja hoone nürinurkne üldplaan, mida hiidlased kutsuvad pööruga raidaks. "Tal on ikkagi mingid omad uued jooned, aga see võimsus, see üldmulje on kõik ju alles," kommenteeris Tamjärv hoonekoopia olemust.

Ka praegu elavad vabaõhumuusuemi raidas näiteks lambad, haned ja kanad. Veel leiab raidast lastele taluelu tutvustava erinevaid interaktiivseid võimalusi pakkuva õpi- ja mänguruumi.