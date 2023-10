Ramo Teder: ma olen kindlasti üle tuhande India inimese telefonis

"Me esinesime väga erinevates kohtades, hästi erinevale auditooriumile ja arusaamine oli ka kõikjal pisut erinev," rääkis Veisson. Ta tõi välja, et kõige lähedasema nende tavapärasele publikule võis leida New Delhi džässklubidest, kus oli koos väga kosmopoliitne auditoorium. Duo sõnul läksid publikule kõik nende tavapärased võtted hästi peale, seda ka mitmetuhandelise auditooriumi ees.

Publik laulis laule ka kaasa. "Natuke peab olema haarav moment selles fraasis, et neil jääks kuidagi meelde," tõi Teder välja. Veisson lisas, et reaktsioonid vahetekstidele olid teistsugused kui arvati ja ka naerdi tihti ettearvamatutel juhtudel.

"Kui sulle tuleb kaks ülikondades meest, hakkavad tõsiselt rahvapillidel mängima, siis kohe ei saa aru, mis võtmes see asi on. See võtab aega ja pärast on seda ägedam," arutles Veisson selle üle, mis rahvusvahelise publiku peas võis toimuda.

Kohalike seas ringi liikudes oldi väga populaarsed. "Kui ma hakkasin pärast mõtlema, kui mitme India inimese telefonis ma olen, siis kindlasti üle tuhande," rääkis Teder. Veisson kinnitas naljatlevalt, et see oli seetõttu, et nad olid tuntud muusikud ansamblist Puuluup. "India ise on väga suur ja erinevate rahvastega riik, et see keeleline, kultuuriline ja välimuse poolest mitmekesisus on hästi suur," lisas ta.

Indiasse minnakse Puuluubi sõnul ilmselt millalgi ka tagasi. Lähiajal minnakse oma muusikat esitlema aga Hispaaniasse maailma suurimale maailmamuusika showcase-festivalile WOMEX.