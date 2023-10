Eesti elanikud kuulavad jätkuvalt kõige rohkem Vikerraadiot

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud perioodil aprillist septembrini 2023 raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt neli tundi ja kaheksa minutit päevas. Sellest suurema osa moodustas raadiokuulamine (kaks tundi ja üheksa minutit päevas), millele ajaliselt järgnesid internetipõhised muusikateenused (üks tund ja seitse minutit). Erinevaid raadiojaamasid kuulas sel perioodil 533 000 inimest päevas.

Eesti raadiojaamadest on kõige rohkem kuulajaid Vikerraadiol, iga päev kuulab Vikerraadiot 117 000 inimest. Võrreldes eelmise uuringuga on jaama päevaste kuulajate arv kasvanud 3000 võrra. Erajaamadest oli kõige rohkem päevaseid kuulajaid Raadio Elmaril (78 000). Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Star FM ja Sky Plus (60 000).

Vikerraadiol on kõige rohkem kuulajaid ka nädala ja kuu lõikes. Nädalas jõuab Vikerraadio programm 240 000 kuulajani, teisel kohal on taas Raadio Elmar ja kolmandal Sky Plus. Kuu võrdluses on samad erajaamad Vikerraadio järel vastavalt kolmandal ja teisel kohal.

Venekeelsetest raadiojaamadest on nii päeva, nädala kui ka kuu lõikes enim kuulajaid Raadio 4-l. Rahvusringhäälingu venekeelset raadiojaama kuulab iga päev 30 000 inimest, järgnevad Sky Raadio 21 000 ja Narodnoje Radio 18 000 kuulajaga.

Nädala vaates kasvas mitme raadiojaama kuulajate arv. Viimase kahe aasta parima tulemuse tegi nädalases kuulatavuses Raadio 2 108 000 kuulajaga nädalas. Päevaseid kuulajaid on raadiojaamal 25 000, kuus jõuab R2 programm 133 000 kuulajani.

Klassikaraadio muusika- ja kultuuriprogramm jõuab nädalas 55 000 kuulajani, kuu lõikes veedab Klassikaraadio seltsis aega 81 000 inimest. Tallinna ja selle lähiümbruses leviva Raadio Tallinna nädalaste kuulajate arv on 21 000.