Elina Born avaldas pärast mitmeaastast pausi soolosingli "Oodata".

Laulja sõnul ei räägi "Oodata" armastusest ega vihkamisest, vaid see on lugu iseenda austamisest ning elus edasiliikumisest. "Ma tahtsin sinna sisse ükskõiksust tuua, sest see on ka tunne. Pole viha, pole armastust – lihtsalt ükskõik. Ja nii saabki vist elus edasi liikuda," arutles Born.

Lugu sündis koos Emili Jürgensi ja Elias Hjelmiga Soomes, kus grupil õnnestus veeta paar produktiivset päeva. Kogu protsess oli tegijate sõnul heas mõttes väga orgaaniline. "Saladuskatte all võin öelda, et meil on lisaks juba paar laulu veel oma aega ootamas," avaldas Born.

"Oodata" loo visuaali tegi Alex Tervinsky.