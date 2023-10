Raadiohääl Sten Teppan kõndis ühe kuuga 1,3 miljonit sammu

Kõndimisega hakkas Teppan aktiivsemalt tegelema suvel, paar kuud enne sammuvõistluse algust.

"Paar aastat tagasi alustas üks mu hea tuttav uut aastat nii-öelda jõulukilode mahakõndimisega. Ta pani eesmärgiks iga päev kümme tuhat sammu kõndida ja nii sada päeva. Ma tegin vaikimisi umbes kuu aega sellest kaasa, aga oli talv, jaanuarikuu, ja jäi pooleli. Sel suvel tekkis kuidagi spontaanselt see plaan uuesti pähe," selgitas ta ning täpsustas, et kümne tuhande sammu asemel võttis ta eesmärgiks iga päev vähemalt kümme kilomeetrit kõndida.

Keskmiselt tegi Teppan sammuvõistluse ajal päevas 42 000 sammu ning sisuliselt igal vabal hetkel, mis tekkis, käis mees kõndimas. "Oli pikemaid päevi, oli lühemaid päevi," märkis raadiohääl, kes päev enne võistluse lõppu purustas oma isikliku rekordi, tehes 63 000 sammu.

Teppan selgitas, et esimese asjana sättis ta võistluse tarbeks oma töögraafiku ümber. "On mingid kindlad kellaajad, mil sa pead eetris olema, selle eest ei põgene, aga kõik muu läks varahommikusse ja hilisõhtusse, et saaks pühale eesmärgile keskenduda."

Kuigi esialgu plaanis Teppan päevas kõndida umbes 15 000 sammu, muutis tema plaani kaasvõistleja, kes tegi esimese võistluspäeva hommikul 17 000 sammu. Siiski nentis ta, et iga päev keskmiselt 42 000 sammu kõndida ei kuigi mõistlik. "15 000 sammu päevas on minu meelest kuhjaga," usub ta.

Raadiohääl meenutas, et kõige keerulisemaks osutusid päevad, mil ta oma uusi tosse sisse kõndis. "Mu jalalabad olid põhimõtteliselt igalt poolt villidega kaetud. See tähendas seda, et igal hommikul ja õhtul torkasin villid katki, plaasterdasin jalad ära, silm oli valust natukene märg ning kõndisin edasi," kirjeldas ta.

Kuigi rahvusringhäälingus saab võistlus läbi kolmapäeva südaööl ning isiklik saja päeva eesmärk saab ka peagi täidetud, ei plaani Teppan kõndimisest loobuda.

"See on kummaline, kuidas sa ikkagi olukorraga harjud. Kui sa oled kolm kuud metoodiliselt vantsinud, siis see muutub sinu päeva iseenesest mõistetavaks osaks, sul hakkab keha seda küsima. Kui sa 20 000 sammu ei tee, on juba imelik," nentis ta.