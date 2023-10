Kuldnõela võitja Liisi Eesmaa: Eesti mood peaks olema aeglane

Moelooja Liisi Eesmaa ütles "Terevisioonis", et disainerile on päris kurnav igal hooajal uue kollektsiooniga välja tulla ning looma peaks pigem püsivamaid väärtusi.

"Muidugi ma lootsin, et võidan," rõõmustas moelooja Liisi Eesmaa. "Aga mul olid väga tugevad konkurendid Karolin Kuusik ja Kätlin Bachmann. Meie kollektsioonid olid nii eriilmelised ja kunagi ei tea, mida žürii parajasti arvab."

"Terevisiooni" stuudiosse tuli moelooja enda sõnul otse voodist, mille tõestuseks oli tal seljas omaloodud mustriga tekk ja padi.

"Viimane kuu aega, kui olen tegelenud kolme projektiga korraga, on mul tunne, et tahan olla ainult teki ja padja sees, hoitud ning kaitstud," ütles Eesmaa. "Sellest tundest innustatuna panin ma veel ööl enne Kuldnõela galaõhtut komplekti kokku, mis mul praegu seljas on. See on nagu tekiloom, omamoodi kaitsekeha. Mul on ikka nii, et see, mis instinktina ja emotsioonina tuleb, see ka kollektsiooni jõuab."

Eesmaa arvates ei ole disaineritel vaja igal hooajal uue kollektsiooniga välja tulla. Tema ise tuli viimase kollektsiooniga välja seitse-kaheksa aastat tagasi "Eesti mood peaks olema aeglane, rohkem läbi mõeldud ja põhjendatud, nii palju asju pole vaja. Meil pole ka sellist väljundit, et nii tihti kollektsioone teha. Samuti on see disainerile päris kurnav. Loome parem püsivaid väärtusi ja tugevaid emotsioone."

Eesmaale on oluline ka ringmajanduse teema. "Kunstiakadeemia tudengite projektid, mida ma juhendan, on tehtud taaskasutatud materjalidest. Igal aastal on meil uus materjal, millega tegeleme. Kõik, mis muidu läheks prügimäele, lõpetab siis tudengite teostena," ütles Eesmaa.

Moelooja sõnul on kursuse alguses kohe näha, millistel tudengitel on moemaailmas tegutsemiseks potentsiaali. "Moeteema nõuab teatavat jäärapäisust, tahtejõudu ja järjekindlust. Peab olema jonnakas ning oma isikupära üles leidma."

Lisaks kunstiakadeemia tudengite õpetamisele jõuab Eesmaa tegeleda veel paljude muude asjadega. "Räägin moest, stiliseerin, teen fotosessioone, reklaame, pildistamisi, kostüüme, kohe tuleb mul voodiriiete esitlus."

Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse viimasel viiel aastal silma paistnud moeloojale. Võidu pälvinud Liisi Eesmaa tõi moelavale kollektsiooni, kus kohtusid põhjamaine troopika ja maagilised pööriööd ning mille tuumaks on pöörlevad, hüpnotiseerivad space-age mõjudega mustrid, päikesepöörised ja tembutavad ussikuningad.

"Soovisin luua kollektsiooni, mis on üdini minulik ja positiivsetest emotsioonidest laetud. Värv on minu DNA ja mängurõõm on kõige alus," lisas moelooja.