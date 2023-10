Galerii: "Ajujaht" alustab 16. korda parima äriidee otsimist

Nutikas idee, läbimõeldud äriplaan ja oskus enda plaane esitleda – neid kõiki läheb vaja, et Eesti suurimas iduettevõtete kiirendiprogrammis "Ajujaht" edu saavutada. Alates 19. oktoobrist saab ETV vahendusel kaasa elada iduettevõtetele, kel siht silme ees maailm vallutada.

16. hooajal laekus "Ajujahi" kiirendiprogrammi 120 avaldust Eestist ja välismaalt, kokku 12 riigist. Eelžürii valis neist välja 40 parimat ideed, kes hakkavad televaatajate ja professionaalidest kohtunike silme ees unistuse poole püüdlema. Eelvoorudest jääb kohe esimeste saadetega sõelale 20 iduettevõtet, nende seas on nii tarkvara arendajaid kui ka uudsete toodetega turule pürgivad tegijaid. Valdkonnad, millele uudseid lahendusi pakutakse, ulatuvad vaimsest tervisest pakenditeni.

"Ajujahti" juhib ka tänavu Kristo Elias, kelle sõnul on võistlevad tiimid iga aastaga muutunud aina professionaalsemaks. "Saatesse ei tulda enam toore ideega, vaid tegemist on juba särava äriidu ja teadliku meeskonnaga, kellel on suur tahe saada kiiresti kasvavaks start-up'iks," tõdes ta.

Elias märkis, et konkursi kõrval on "Ajujaht" hea ettevõtluskool ka televaatajatele, sest saate ülesanne on seletada keerulised äriterminid ja ettevõtluse nipid lahti nendelegi, kes ei tegutse igapäevaselt ettevõtluses, kuid kellel on finantsteadmisi vaja ka tavaelus.

"Ajujahi" auhinnafondi väärtus on üle 300 000 euro, võitjat premeeritakse vähemalt 30 000 euroga. Väärilised preemiad ootavad ka teist ja kolmandat kohta, samuti on eriauhinnad välja pannud toetajad. Kiirendiga antakse hoogu kõikidele osalejatele, näiteks ootab üheksat televooru sisenenud tiimi missioon välisriiki.

Juba kolmandat hooaega järjest on "Ajujaht" koostöös Eesti Äriinglite Assotsiatsiooniga kokku pannud sündikaadi, mis teeb 150 000-eurose investeeringu ühte kuni kolme kõige investeeritavamasse idufirmasse. Investeeringu vastuvõtmine on aga ettepaneku saanud idufirma otsustada.

"Ajujaht" alustab ETV ekraanil neljapäeval, 19. oktoobril Tallinna ja Tartu eelvoorudega. Järjestikku näidatakse ära kaks osa, neist esimeses saadab kaamerasilm Tallinna eelvooru ja teises selguvad "Ajujahi" võistlejad Tartu eelvoorust. Alates 26. oktoobrist jätkab ETV korraga ühe saatega ja juba kolmandas osas läheb võistlus eriti pingeliseks, sest kahekümnest tiimist saadetakse pea pooled koju ning selgub üheksa parimat iduettevõtet.

Teležüriis hindavad "Ajujahi" osalejaid Microsoft Eesti arenduskeskuse tegevjuht Tanel Erm, Elisa erakliendiüksuse juht ja juhatuse liige Mailiis Ploomann, SEB Eesti jaepanganduse valdkonna juht ja juhatuse liige Ainar Leppänen, EAS-i ja Kredexi ühendasutuse koosseisu kuuluva Startup Estonia juht Eve Peeterson, tarkvara testimise idufirma Testlio asutaja ja tegevjuht Kristel Kruustük ning aasta noore naisettevõtja tiitliga pärjatud iduettevõtja Kadri Tuisk.

"Ajujaht" alustab ETV-s neljapäeval, 19. oktoobril kell 22.05.

Saatejuht on Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Marit Ummelas ja produtsent Mai Kangro.

Varasemad "Ajujahi" hooajad on nähtavad Jupiteris.