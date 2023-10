Koolinoored valmistasid vanadest tootmis- ja olmejäätmetest uusi asju

Üle poolesaja koolinoore Eesti eri paikadest said teisipäeval Tallinna Tehnikaülikoolis kokku, et vanadest tootmis- ja olmejäätmetest meisterdada uusi esemeid. Mitme mängu kõrval valmis nii muusikariistu kui ka sõjaolukorraks vajalikke vahendeid.

Teist aastat võtsid põhikooliõpilased mõõtu loovtööde võistlusel, mille eesmärk on kasvatada noorte teadlikkust materjalijäätmete kahjulikust keskkonnamõjust. Lähteülesandeid, millest valida meeldivaim, oli neli: valmistada võis mängu, muusikariista, abivahendi hädaolukorraks või abivahendi õpetajale.

"Materjalitehnoloogia valdkond ongi selline seinast seina – me võime teha kuulivestist kuni kas või pitspesuni. See valdkond ongi väga lai ja seda me üritame teadvustada, et tuleviku materjalitehnoloog peab oskama jäätmeid ära kasutada, nendest uusi materjale teha, samas ta peaks juba looma uusi tooteid selliseid, mis on jätkusuutlikud," selgitas tehnikaülikooli materjalitehnoloogia eriala programmijuht Tiia Plamus.

"Kui teil pole netti, pole ka vaja kotti" ehk vanadest rüperaalihoidjatest saab teha killuvesti, kirjeldasid oma ideed Järvakandi kooli õpilased. Helkurid aga aitavad endast märku anda NATO liitlastele. Materjale tuli taaskasutada veelgi.

"Proovisime kõigepealt panna kõva materjali nagu puit ja proovisime ka panna pehmendavat, et kui keegi peaks viga saama, siis pehmendab. Hoiab haavu rohkem ära," kirjeldas Järvakandi õpilane Martin.

Ideid hädaolukorra vahenditeks oli teistelgi. "Me tegime kiivri, Volli, katkisest pallist," ütles Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane Ats.

Uue kuue said vana aja mängud: keksukumm, kabe, labürindilaud. Palju materjale sai kasutada tegevusseinas.

"Väiksematel lastel ongi hea, saavad krõbistada, näppida, puutuda, uurida, erinevaid materjale kasutada, et oleks põnev ja saaks ekraanidest eemale," rääkis Osula põhikooli õpilane Kadi.

"Siis on meil siin ka muusikariistad tehtud, saabki katsuda erinevaid tekstuure: nahka, vaipa. Ja oleme pannud erinevat pisikest pakendiprügi. See tavaliselt satub ookeanisse, mis on väga suureks probleemiks," lisas ta.

Matemaatilise mängu üheks põhikomponendiks sai vana vihmavari. "Mängu mõte on saada 100 punkti täis. Sa viskad kahe meetri kauguselt palli ja kui maandub näiteks siia, siin on viis punkti, aga see on korda kolmega ehk sa saad 15 punkti. Ja kui see pall läheb ka siit läbi ja põrkab siia, siis see korrutab selle summa veel omakorda kahega," kirjeldas Holstre kooli õpilane Marten.

15 töö hulgast ei puudunud ka muusikariistu. Kõige mugavam on vanadest materjalidest teha trummikomplekt. Ühe sellise valmistas Kuressaare Nooruse kooli õpilane Sten.

Meisterdustest pannakse kokku omalaadne retseptiraamat, mida jagatakse koolidele ja teistele organisatsioonidele, kes soovivad materjalijääkide teemal aidata inimeste teadlikkust kasvatada.