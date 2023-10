Menubänd East 17 liige Terry Coldwell: naudime kõike, mida teeme

"Tahtsin meie muusikat elus hoida ning seepärast üritasin aastaid bändiliikmeid kokku kutsuda," ütles bändi ainus originaalliige Terry Coldwell " Kui sa muusikas enam aktiivne ei ole, siis su hitid unustatakse. Aga mõned liikmed ei saanud hästi läbi ega teinud koostööd."

Bändi algkoosseisu peale mõeldes ütles Coldwell, et nad tundsid üksteist juba varem, sest käisid samas koolis. "Tony Mortimer üritas bändi kokku panna ja kutsus mind ka," meenutas Coldwell. "John Hendy oli Mortimeri sõber. Brian Harveyle rääkisin bändiplaanist mina ise. Nii see kõik algas."

Bänd oli 90ndatel aastatel edetabelite tipus, müüdi miljoneid albumeid. "Me ei saanudki alguses aru, mida selline suur populaarsus tähendas, sest töötasime seitse päeva nädalas, meil polnud aega istuda ja edu peale mõelda," meenutas Coldwell. "Suurusest saime aru siis, kui maailmaturneedel käisime."

Bändi tuntumad hitid on "House of Love" ja "It`s alright". "Need on väga head laulud," sõnas Coldwell. "Näiteks "House of Love" sõnad haakuvad väga hästi ka praeguse ajaga. Me ei soovi sõda, kõik inimesed peaksid hästi läbi saama."

Bändi viimane singel oli Norras kolmas ja Ameerika tantsumuusika edetabelis esikohal.

Robbie Craig ühines bändiga oma agendi kaudu. "Meil oli Terryga ühine agent ajast, kui ma Artful Dodgeris olin ja tema kutsus mind East 17-ga esinema," meenutas Craig. "Asi toimis ja jäimegi kokku."

"Mina olin Inglismaa sportvõimlemiskoondises, tegutsesin 20 aastat professionaalse breiktantsijana ja tegin suurtes filmides kaskadöörina kaasa," meenutas bändi kolmas liige Joe Livermore. " Ilmselt oli bändil vaja liiget, kes tooks pisut rohkem sportlikkust lavale."

Bändi enda sõnade järgi on nende edu saladus see, et nad on head sõbrad ja naudivad kõike, mida teevad.