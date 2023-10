Korraga ilmus kogu Bernard Kangro Tartu-aineline kaksik-triloogia

Romaane täiendab Kangro loomingut tutvustav saatesõna Janika Kronbergilt ning ajastut ja eeskujusid avav järelsõna Toomas Hiiolt. Sari algab romaaniga "Jäälätted", mis keskendub 30ndate aastate Tartu üliõpilaselule.

Kronbergi sõnul õppis Kangro Tartu ülikoolis, kirjutas magistritööd Gustav Suitsu käe all ning temast loodeti Suitsu järglast Eesti akadeemilises elus ülikooli kirjanduse õppetoolis, aga läks teisiti.

Kangro ise on nimetanud Tartut oma vaimseks pealinnaks. Side kodulinnaga säilis ka eksiilis olles ning see kumab vastu triloogia igalt leheküljelt.

"See on üks olulisemaid Tartu õitsengu ja hävingu romaane II maailmasõja eelsest ja aegsest etapist Tartu ja üldse Eesti akadeemilises elus ning ma usun, et see ütleb igas ajahetkes inimestele midagi," ütles Kronberg.

Kangro oli enda sõnul ka romaaniuurija, kes pidi kirjutama doktoritöö Eesti romaani ajaloost ning oli muidugi kursis romaani teooriate ja moodsa romaani arenguga," sõnas Kronberg. "Päris palju poeetilisi võtteid on ta laenanud maailmakirjandusest."

Bernard Kangro alustas kirjutamist luuletajana, poeetilist ja lüürilist soont leiab üksjagu ka tema proosast.

Teoste väljaandmist algatas ja toetas Tartu linn.