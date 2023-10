Täna algas Tallinn Fashion Week

Tänavused Kuldnõela nominendid on Liisi Eesmaa, Karolin Kuusik ja Ketlin Bachmann, Hõbenõelale pretendeerivad Johanna Parv, Mairo Seire ja Julia Maria Künnap. Kui Hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelepanu äratanud moeloojale, siis Kuldnõel antakse silmapaistvale disainerile, kes on loominguliselt järjepidev olnud vähemalt viis viimast aastat. Tänavu võttis žürii arvesse ka teisi kriteeriume.

"Žürii otsutas reageerida ka kriitikale, et liiga palju on hinnatud ja nomineeritud argimoodi," ütles žüriiliige Krista Kodres. "Seekordne valik tugines sellele, et tegu on originaalsete mõtlejatega, kellele meeldib eksperimenteerida ja olla natuke ka provokatiivne."

Tallinn Fashion Week` i peakorraldaja Anu Kikase arvates on väga tore, et inimesed neist räägivad ning lisas, et konstruktiivse kriitika võtavad nad kindlasti ka arvesse.

Kõiki moenädala jooksul lavale jõudvaid kollektsioone ühendab Anu Kikase sõnul jätkusuutlikkus. Korraldaja sõnul on väga oluline, et Eesti moetööstuse jalajälg oleks võimalikult väike.

Tallinn Fashion Week kestab tänavu 20. oktoobrini.