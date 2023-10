Galerii ja videod: armastatud telesaade "Osoon" tähistab 30. sünnipäeva

Esimene "Osooni" saade läks eetrisse 18. oktoobril 1993. aastal. Saate idee sündis Õie Arusool ja Tiina Kangrol ning 2018. aastal pälvis Õie Arusoo "Osooni" eest EFTA-del parima teletoimetaja auhinna.

Nii nagu loodus on pidevas muutumises, nii on ka "Osoon" ajas muutunud. "Osooni" esimesed saated olid ühe teema saated ning terves saates oli enamasti üks pikk lugu. Alates 2001. aasta sügisest on "Osoonis" kaks-kolm lugu.

Pikka aega ei olnud "Osoonil" saatejuhti ning teemad olid saates ühendatud ekraanigraafika abil. Esimene saatejuhiga "Osoon" oli eetris 2007. aasta 10. septembril, mil saadet hakkas juhtima Vladislav Koržets. Alates 2017. aastast juhivad saadet Kristo Elias ja Sander Loite. Lisaks on kolme aastakümne jooksul saatel olnud palju kaasautoreid.

"Osoon" on ETV eetris igal esmaspäeval algusega kell 20.30. Saate autorid on Kristo Elias ja Sander Loite, toimetaja Marit Valk, režissöör Keiti Väliste, produtsent Heiki Sepp.

Vaata, kuidas saade kolme aastakümne jooksul muutunud on:

"Osooni" esimene saade 18. oktoobril 1993

"Osooni" 1120. saade 16. oktoobril 2023