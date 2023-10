Alika Milova üllatas noorte Eurovisioonil võistlevat Arhannat

Laulmise juurde jõudis Arhanna Sandra Arbma viieaastaselt, kui ta läks Räpina Muusikakooli soololaulu ja klaverit õppima. Võistluslaul "Hoiame kokku", millega lauljanna noorte Eurovisioonil üles astub valmis koos oma sõbraga.

"Olin oma parimal sõbral Rael Laikrel külas ja seal tuli meil mõte üks laul teha," meenutas Arhanna Sandra Arbma. "Mina tegin viisi ja tema tegi sõnad. Suvel tuli välja, et ma lähen noorte Eurovisioonile Eestit esindama. Produtsent Karl-Ander Reismann tegi loo natuke pikemaks ning eurovisioonilikumaks. Sõnadega aitas Leelo Tungal aga refrään jäi samaks, mis Rael tegi."

Arhanna Sandra Arbma peab end suureks Eurovisiooni fänniks, kuid noorte Eurovisioonist kuulis ta sel aastal esimest korda. Tema üks suur lemmik on Alika Milova, kes teda stuudiosse üllatama tuli.

Milova soovitas Arhannal igat päeva nautida nii palju kui võimalik ning jagas näpunäiteid, kuidas lavapingega paremini toime tulla. "Isegi kui on raske ja pingeline, siis tuleta endale meelde, et sa oled Eurovisioonil. Pane rajult!" ütles Milova. "See on nii uhke, et oled esimene Eesti esindaja noorte Eurovisioonil."

Arhanna uuris ka Milovalt, kuidas end laval hästi tunda. "Enne lavaleminekut on palju protseduure, mis tuleb läbi teha. Proovid ja peaproovid. Kui neid palju kordi teha, siis lõppude lõpuks saad juba aru, mis see närv on ja kuidas sellega toime tulla. Aga sinu ümber on palju inimesi, kes sinu eest hoolitsevad," julgustas Milova.