Frederik Küüts: Anetiga koostöö alustamine oli minu jaoks märgiline

Muusik Frederik Küüts avaldas Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuus, et Anett Kulbiniga koostöö alustamine oli tema karjääris märgilise tähtsusega.

Septembri lõpus andsid Anett Kulbin ja Frederik Küüts välja ühise albumi "Read Between the Lines". Kulbini ja Küütsi koostöö sai alguse 2019. aastal, mille tulemusel sündis duo esimene lugu "Write About Me". Esimese sammu koostööks astus Küüts, kes Kulbinile pärast plaadiesitluskontserti ligi astus.

"Mul oli mingi selline periood, kus ma tundsin, et ma olen enda loomingulise energiaga natukene kokku jooksnud ning siis ma tuletasin endale meelde, et kõige eredamad hetked olid tol hetkel juhtunud teistega koos luues. Mul on aastast jumal-teab-mis-asi list inimesi, kellega ma tahaks koostööd teha ja Anett oli päris pikalt selle listi ladvikus," meenutas Küüts.

Muusik tunnistas, et Kulbinile koostöö pakkumine oli tema jaoks suur julgustükk, sest tol hetkel ei olnud tema loominguline pagas kuigi suur. "Ma olin mingite artistidega kitarristina koostööd teinud ja kirjutanud lugusid, millest mitte keegi tegelikult tol hetkel midagi ei teadnud. Jumal tänatud, et Anett nõus oli. Sealt see alguse sai," rõõmustas ta.

Küüts nentis, et koostöö Kulbiniga aitas tal loomingulisest kriisist välja tulla. "See ei olnud lihtsalt niisama, see tuli minu jaoks päriselt mingisuguse maagilise hetkena ja aitas mind meeletult. Selle koostöö algus oli minu jaoks väga märgiline."

Muusika juures peab Kulbin oluliseks sõltumatust. "Sa teed seda, mis sind kõnetab," märkis ta. "Maailmas on üleüldse väga lihtne ära kaduda, on väga lihtne hakata liialt šnitti võtma mingitelt teistelt artistidelt või oma iidolitelt," märkis ta.

Eriti oluliseks peab Kulbin kõhutunde kuulamist. "Loomulikult peab aeg-ajalt kuulda võtma kõrvalistujaid, aga lõppkokkuvõttes usaldada seda, mis sina arvad, et on õige. See ongi aus muusika," usub ta.