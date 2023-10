Viljandi pärimusmuusika festival avas muusikutele kavade ettepanekute ideevooru

Eesti Pärimusmuusika Keskus ootab festivali teemasse "Mustrid ja jäljed" sobivaid muusikalisi ideid esitama nii kogenud artiste kui ka alles muusikuteed alustavaid noori. Ansamblite ja sooloartistide demosid, kavade ning produktsiooni ideid oodatakse 29. oktoobrini. Esitada võib ka lihtsaid ideekavandeid, millel veel muusikaline näide puudub ning põnevaimad neist leiavad koha festivali põhiprogrammis.

"Me näeme hea meelega, et esinejad pingutavad publiku pärast, et pakkuda neile midagi erakordset. Festival on ju parim koht, kus muusika kohtub suure hulga publikuga. Ja selleks, et ideedel oleks meieni ligipääs ja et me ei magaks maha ühtegi head mõttekavandit, oleme avanud muusikutele ideevooru, mille kaudu mõtted kavadest või eriprojektidest jõuavad festivali programminõukogu lauale," rääkis festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

Möödunud aasta ideevoorust jõudsid lavale näiteks Vägilased, kes tegid üheks korraks kokku tulles festivalile muusikalise tänukummarduse. Oma plaadiesitluskontserdid valmistasid festivaliks ette Mari Kalkun ja Tintura. Kokku tuli ka Veljo Tormise Laulusumm, et koos publikuga laulda laule Tormise rahvalauluainelisest loomingust.

XXXI Viljandi pärimusmuusika festival toimub Viljandi lossimägedes 25.–28. juulini 2024.