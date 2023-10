Käärijä: rahast olulisemad on inimesed, kes mind ümbritsevad

Pühapäeval Tallinnas esinenud Soome eurolaulik Käärijä sõnas "Ringvaatele" antud intervjuus, et rahast olulisemaks peab ta inimesi, kes tema lähedal on.

Tänavu Soomet Eurovisioonil looga "Cha Cha Cha" esindanud räppar tunnistas, et laulukonkursilt sai ta omale palju fänne juurde. "Seda on tore näha," rõõmustas ta. "Selline kambavaim on sees."

Eriti läks võistlusel saadud teine koht korda soomlastele. "See oli ja on Soomes päris tähtis teema. Inimesed riietusid rohelisse. Isegi veel täna tulevad inimesed juurde ja ütlevad aitäh," märkis Käärijä, kodanikunimega Jere Pöyhönen.

Pärast Eurovisiooni lisanud artisti kalendrisse 51 kontserti. "Ammu tahtsime,

et esinemisi tuleks rohkem, nüüd on selleks võimalus. 51 esinemist oli Eurovisiooni tralli järel muidugi päris palju, aga tegime ära – igal aastal

päris nii ei tahakski. Tulemus oli muidugi hea ja andis mulle väga palju. Sain tuttavaks väga toredate inimestega," kirjeldas ta.

Septembri keskel avaldas Käärijä koos Tommy Cashiga loo "It's Crazy, It's Party". Käärijä meenutas, et koostöö Cashiga sai alguse Instagramist, kus eestlane soomlasele sõnumi teele pani. Käärijä sõnul on Tommy Cash erakordne tegelane. "Tõeline visionäär, arukas vend. Ma pole varem kohanudki muusikaliselt nii tarka tüüpi. Tal on nii palju mõtteid peas ja on õigele alale sattunud," kiitis ta.

Euroopasse tuurile suunduv räppar avaldas, et järgmine kord saab ta puhata alles jõulude paiku. Kuigi muusik nentis, et unetundidest jääb tal puudu, naudib ta väga laval olemist. "Esinemine on parim, ma ei vahetaks seda millegi vastu," sõnas ta, kuid lisas, et lõputult sellise tempoga edasi panna ei saa.

"Muidugi ma soovisin, et saaks kontserte anda, aga niimoodi lõputult jätkata ei saa, et üldse ei maga. Nii hävitad iseennast. Aga ma ei muudaks midagi, sest see olukord õpetab ja siit saab edasi minna. Teeme kontserdiplaanid nii, kuidas jaksu on. Vahel saab ka lühema ööunega hakkama, aga kui juba iga päev on nii, siis pole enam hea."

Eurovisioonil kuulsust kogunud räppar rääkis, et rahast olulisemaks peab ta inimesi, kes teda ümbritsevad. "Minu rikkus on inimesed ja lähedased minu ümber. Raha on muidugi tore, tahan oma pensioni kindlustada, et tavalisele tööle ei peaks enam minema. Rahaga saab kõike teha ja inimeste aitamine on minu unistus," avaldas ta.

Muusik usub, et selleks, et Eurovisioonilt hea tõuge saada, võiks osaleval artistil juba karjäär käimas olla. "Kui sul on üksainus lugu ja sellega lähedki, siis võib keerukam olla, sest ühe lauluga kontserti ei korralda. Sul peab laiem põhi all olema. Ka esinemiskogemus ja teadmised muusikast on vajalikud, sest see kõik tabab sind korraga. Kui sul pole mingitki kogemust, siis läheb raskeks," nentis ta.