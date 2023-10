Noorte Eurovisioonil esindab Eestit võistluslugu "Hoiame kokku"

"Hoiame kokku" on laul sõprusest ja sellest, kuidas kõigil on vaja kedagi, kes hoiaks ja oleks toeks. Laul sündis kahe sõbranna, Arhanna Sandra Arbma ja Rael Laikre koostöös, kui kokku saades tekkis tüdrukutel mõte katsetada laulukirjutamisega. Arhanna loodud on laulu algne viis, Raeli ülesandeks jäi sõnade kirjutamine.

Eurovisioonil kõlava võistlusloo viimistlemisse on panuse andnud oma ala tõelised Eesti tipud. Produtsent ja laulukirjutaja Karl-Ander Reismann on Arhanna algsele loomingule tuginedes aidanud laulu muusikaliselt edasi arendada. Laulusõnasid aitas omakorda viimistleda kirjanik Leelo Tungal.

"Hoiame kokku" esmaesitlus toimus täna ETV saates "Ringvaade". Laulule on valminud ka värske video, mille autor on Kristo Veinberg.

Noorte Eurovisioon toimub 26. novembril Prantsusmaal Nice'is, lauluvõistlusele saab kaasa elada Eesti Rahvusringhäälingu telekanalite ETV2 ja ETV+ ning veebi vahendusel. Võistlusel osaleb tänavu 16 riiki, Eesti võtab võistlusest osa esimest korda. Noorte Eurovisioonil astuvad suure rahvusvahelise publiku ette 9–14-aastased noored lauljad. Noorte Eurovisiooni võistluslugudega saab tutvuda siin.

Eestit esindab lauluvõistlusel 11-aastane Räpina tüdruk Arhanna Sandra Arbma, kelle minekut noorte Eurovisioonile toetab Eesti Telefilm. Musikaalne neiu alustas laulmisega 5-aastasena Räpina muusikakoolis õpetaja Margot Suure juhendamisel. Lisaks sellele õpib ta ka klaverimängu. Peale laulmise on tema hobiks pandakarude kogumine.