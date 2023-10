RMK postkaardikonkurss kutsub õpilasi taas joonistama

Konkursi peakorraldaja, RMK Pähni külastuskeskuse teabejuhi Taavi Tatsi sõnul püsib huvi postkaardi joonistusvõistluse vastu kõrge, hoolimata sellest, et paarikümne toimumisaasta jooksul on peale kasvanud juba uus põlvkond lapsi. "Viimastel aastatel on osalejate arv tõusnud varasema paari tuhande postkaardi juurest juba 3000-4000 peale, keskmiselt osaleb konkursil paarsada haridusasutust," kinnitas korraldaja.

Tänavuse postkaardikonkursi teema on "Jõulud metsas". "Soovime näha, kellega sa metsas käid või kellega tahaksid minna, milline kuusk sinu perele meeldib ja keda kuuse toomisel kohtad või sooviksid kohata– oravat, põtra või hoopis mõnd lindu. Milline näeb välja talvine mets, mis puud seal veel võivad kasvada," pakkus Taavi Tatsi joonistajatele mõned ideed. "Võib joonistada päriselt sündinud kuusetoomise loo, aga samamoodi võib panna fantaasia tööle ja kujutleda, kuidas üks metsaskäik välja näha võiks. Me teame varasematest aastatest, et lapsed on väga leidlikud."

Ka postkaardikonkursi hindamiskomisjoni liige, raamatuillustraator Tuulike Kivestu-Rotella soovitab noortel kunstnikel joonistades kasutada kujutlusvõimet ja jääda iseendaks. "Proovige midagi ise välja mõelda, mitte saada liiga inspireeritud teiste kunstnike töödest, mida näiteks Pinterestist olete näinud. Teie oma kunstnikukäekiri ja ideed on palju väärtuslikumad," rõhutas ta.

Tuulike Kivestu-Rotella töid leiab nii lasteajakirjadest kui ka raamatupoodide riiulitelt. "Postkaardi kujundusi ma joonistanud pole, aga juba ammu on plaanis. Panen selle oma 2024. aasta tegemiste nimekirja," lubas kunstnik, kes postkaarte väga armastab. "Mõni on ju nagu kunstiteos. Teinekord olen mõne ilusa postkaardi isegi raaminud ja seinale riputanud," rääkis ta.

Postkaardikavandeid saab konkursile saata kuni 25. oktoobrini. Kõigi esitatud joonistuste hulgast valib žürii välja vähemalt 100 postkaarti, mis pannakse üles rahvahääletuseks RMK kodulehele, kust leiab ka konkursi reeglid ja juhendi. 36 parimast joonistatud tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänutäheks kõikidele osavõtnud koolidele ja väljavalitud tööde autoritele. Ühtlasi saavad võidutöödest RMK selleaastased jõulukaardid.