Noored Rubiku kuubiku lahendajad on Eesti maailma paremikku tõstnud

Mõned päevad tagasi toimusid Eesti lahtised meistrivõistluse Rubiku kuubikute lahendamises. Kokku oli võistlusel kaksteist erinevat kategooriat. Pihel sai medali kaela kümnes kategoorias, Tuule viies.

"See on siiamaani kõige parem saak. Loomulikult oleks võinud tulla medal kõigis kaheteiskümnes alas, aga läks nii, kuidas läks. Võib-olla hõbedaid oleks võinud olla rohkem kui pronkse, aga kuldadega olen väga rahul," kommenteeris neli kuld-, kaks hõbe- ja neli pronksmedalit saanud Pihel.

"Ma olen oma tulemustega väga rahul – võitsin kõik alad, mida olen kaks aastat järjest kaitsnud," rõõmustas Tuule.

Noormeeste sõnul läheb eesti Rubiku kuubiku lahendajatel maailmas üha paremini. "Enne 2017. aastat kui uus generatsioon peale tuli, oli Eesti maailmas üsna taga. Kui mina hakkasin lahendama, tulid juurde Kaur ja Oliver Pällo ning nüüd on ikka nii, et me oleme oma kõige paremates alades maailmas saja parima hulgas," rääkis Pihel.

Tuule, kes on kodus maailmarekordile lähenevaid tulemusi teinud, nentis, et võitlustel ta nii kiireid lahendusi suutnud pole. "Mul on pinge sellepärast, et ma ei ole suutnud võistlustel teha tulemusi, mida ma suudan kodus teha. Näiteks minu kodus tehtud rekord oleks maailmas teine, aga ma ei ole võistlustel selle lähedale saanud. Mul on nüüd natuke pinge, et ma pean saama hea tulemuse, et olla maailmas 20 või 30 hulgas," tõdes ta.