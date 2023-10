Daniel Levi: inimestel on kõrini muusikast, mis on loodud klikkide püüdmiseks

Reedel uue albumi "14/02" avaldanud Daniel Levi sõnas saates "Hommik Anuga", et muusika puhul on kõige olulisem ausus, sest inimestel on kõrini muusikast, mis on loodud klikkide püüdmiseks.

Uus album sündis koostöös Suurbritannia plaadifirmaga NCS (No Copyright Sounds). Värskel plaadil on kaheksa lugu, millest kõik on kirjutanud Levi ise koostöös erinevate laulukirjutajate ja produtsentidega Hollandist, Rootsist, Soomest ja Eestist.

Levi sõnul on ta iseenda kõige suurem kriitik ning tõeline perfektsionist. "Kui ma saatsin plaadifirmale demosid lugudest, millega ma töötasin, sobis neile kõik, aga ma olen selline perfektsionist, et ütlesin, et mul läheb veel mõni kuu," rääkis muusik.

Daniel Levi bänd sai kokku kirikus. "Alustasime sellega, et mängisime kirikus ülistusmuusikat. Kiriku kontekstis on see selline muusika, mida üheskoos pühapäeviti lauldakse," selgitas laulja, kelle sõnul võiks isegi uuel albumil kõlavat muusikat kirikus laulda. "Selle juures ei loe nii väga see, mis sõnad või muusika on, vaid hingestatus, millega lugu laulad."

Muusika puhul peab Levi oluliseks ausust. "Inimestel on kõrini muusikast, mis on tehtud lihtsalt selleks, et kuulamisi püüda. Ma olen ammu sellest loobunud, sest ma olengi leppinud sellega, et ükski laul ei saa enam nii suureks nagu "On & On"," märkis ta.

"Ma olen proovinud kirjutada lugusid, mis on ausad, tõelised ja toored. Sellepärast suhete perspektiiv ongi minu jaoks nii huvitav, sest et ma ei saagi sellest aru ja mul on kogu aeg midagi uut selle kohta kirjutada," selgitas laulja.