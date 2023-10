Heidy Tamme: eestlased on toredad ja andekad krantsikesed

Laulja Heidy Tamme sõnas saates "Hommik Anuga", et kuna eestlaste DNA on niivõrd rikkalik, oleme me nagu toredad ja andekad krantsikesed.

2023. aasta on Tammele igas mõttes juubeliaasta – aprillis tähistas ta on 80. sünnipäeva ja 12. oktoobril möödus 60 aastat päevast, mil ta hääl raadios esimest korda kõlas. Lisaks on ta 40 aastat õpetaja olnud ja kümme aastat ka poliitikaga tegelnud.

Lauluõpetajana peab Tamme oluliseks oma õpilastele rõhutada, et iga inimene on kordumatu. "Minu lemmiklause on, et pärast sind läks vorm katki," sõnas ta.

Tamme sõnul on eestlased äärmiselt andekad ning andetuid, ebamusikaalseid ja laisku inimesi siia maale ei sünni. "Neid ei lasta väravast üldse siia alla Maa peale. Meie pisikene eesti rahvas on niivõrd andekas – ma ei kiida niisama –, sest meid on nii palju kordi rikastatud, meie DNA on niivõrd rikkalik, me oleme sellised toredad andekad krantsikesed. Me oleme ilus segu, meis on nii palju aardeid ja talenti."

Siiski nentis ta, et tihtipeale ei leia inimesed endas peidus olevat annet lihtsalt üles. "Selle ülesleidmine oleneb enda tahtest, õnnest ja inimestest, kellega elus kohtud. On selliseid, kes kinnitavad, et võta ja laula nii nagu tema, siis saad kuulsaks ja rikkaks, aga tihtipeale jääb oma olemus ja talent kuskile peitu," nentis ta.

Oma pika karjääri jooksul on Tamme väga erinevate muusikažanritega kokku puutunud – ta on isegi soome keeles räppinud. "Räpp on tore asi. Räpp on ookeani tagant kaugelt maalt pärit ja see on ilusasti levinud, aga seal see omab hoopis teist funktsiooni. Nad räägivad oma elust, nad räägivad nagu soul ja bluus," tõi ta välja.

Eestikeelses räpis on Tamme sõnul liiga palju roppust ning tekst kaob muu müra sisse lihtsalt ära. "Eesti keeles on liiga palju roppust, andke mulle andeks. Mässu saab ilma roppusteta ka teha," leiab laulja.