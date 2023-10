Mesinikud: iga mesilaspere on oma iseloomuga

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas mesinikud Riin Liht ja Enely Estaal, kes märkisid, et iga mesilaspere on erinev.

Estaal rääkis, et tunne, mille ta mesilas käies saab, on hindamatu väärtusega. "See kütkestab. See, kuidas mesilased tarus toimetavad, kuidas neil on kõik paigas, kuidas nad üksteisele infot edasi annavad, kuidas nad teavad, kuhu korjele minna," kirjeldas ta. "See kõik on väga põnev ja huvitav."

Liht märkis, et iga mesilaspere on erineva iseloomuga. "On mesilasperesid, kes armastavad rohkem puhtust – neil on kõik väga ilusti korras, kõik on puhas. Ja on ka natukene lohakamad pered – neil on natukene rohkem mustust tartu põhjas. Nad on täiesti erinevad."

Estaal sõnas, et mesilased tajuvad väga hästi seda, kui inimene närviline on. "Kui sa lähed paha tujuga, siis mesilased saavad aru. Ehk sa oled ise närvilisem, su liigutused ei ole kontrollitud, sa hakkad sähmerdama ja tekitad ka nendes selle reaktsiooni, et nad võivad sind nõelata," rääkis mesinik.

Liht lisas, et kui mesilane nõelab, levitab ta mürgi lõhna, mis ärritab üles ka teised mesilased. "Nad saavad aru, et kuskil on probleem ja peab ründele minema."

Mesinike sõnul on mesilased eluks hädavajalikud. "Kui ei ole mesilasi, kaovad järjest ära puuviljad, juurviljad, kohv, puuvill, veisekasvatus ja nii edasi. See kõik hääbub vaikselt," tõi Estaal välja.

Lihti hinnangul läheb Eesti mesilastel siiski hästi. "Eestis on veel ikkagi palju mesinikke ja ei ole loobumismärke näha ega kuulda. Küll aga on sellist lootusetuse tunnet, mis edasi saab, sest suur ja hirmus Hiina ning võltsmee turg tuleb üha lähemale. Täna on Eesti mesilastel veel hästi, Euroopas enam mitte nii väga."

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.