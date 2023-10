Noep andis välja Tartu 2024 tunnusloo "Young Blood City"

Noep ehk Andres Kõpper kirjutas loo rahvusvahelisel areenil tuntud produtsendi Clifford Goiloga, kellega koos on muusik kirjutanud loo "Young Boy".

"Proovisime algul vältida uuesti sõna "Young" kasutust, kuid tulutult – "Young Blood City" iseloomustas lihtsalt nii hästi Tartut, et jäime ideele kindlaks," rääkis Kõpper. "Mul on väga hea meel, et meil avanes võimalus kirjutada Tartu 2024-le hümn. See oli põnev ülesanne ja loodan, et tartlased on rahul," rõõmustas ta.

Singlis kõlab elektroonilise popmuusika sekka põimitud seto leelo. Värske lugu väljendab väikese rahva tänutunnet kohaliku päritolu üle ja on pühendatud kultuuripealinna egiidi all Tartule ja Lõuna-Eestile.

Noep esitab tunnuslugu publikule sada päeva enne Euroopa kultuuripealinna avatseremooniat ehk 19. oktoobril Tartus. Lisaks astuvad lavale Alika Milova, Mari Kalkun, Maris Pihlap, ekstreemsportlased, akrobaadid, tantsijad ja paljud teised, kelle uudislooming tuleva aasta kultuuripealinna projektidest Tartus ja Lõuna-Eestis terviku moodustab.

Etendusest ja loo ettekandest teeb otseülekande kell 19.30 Eesti Televisioon. Jupiteri kanalil saab jälgida vaatemängu kirjeldus- ja viipekeeletõlkes.