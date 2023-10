Mustkunstnik Irene Kivaste luges Marko Reikopi mõtteid

Kivaste sõnul meeldib inimestel tema mustkunstitrikkide üle nuputada. Väga palju on mustkunstniku sõnul selliseid hetki, kus inimesed arvavad, et nad teavad, kuidas mingi trikk käib. "Paraku alati see nii ei ole," muigas Kivaste.

Kohe alustuseks tegigi Kivaste Reikopile kaarditriki, mis sisaldas endas ka psühholoogilist või isegi maagilist mõjutamist.

Kivaste alustas mustkunsti õppimist Masters of Magic agentuuris Itaalias, kus ta ka üle 10 aasta elas.

Naismustkunstnikke on Kivaste sõnul maailmas väga vähe ning Eestis on ta ise ainuke. "Teooria – võib-olla vastab tõele, võib-olla mitte – on see, et meestele meeldib üldiselt rohkem nuputada ja teada, kuidas asjad käivad. Naised tahavad lihtsalt kogeda emotsiooni ja ei pea alati teada saama, kuidas mingi asi käib," arvas Kivaste.

Ise keskendub Kivaste rohkem trikkidele, mis nõuavad mõjutamist ja mõtete lugemist. Lõpetuseks tegigi mustkunstnik veel ühe mõjutustööd nõudnud kaarditriki.