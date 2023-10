Daniel Levi: tavaliselt ütleb mulle laul ise, kuidas ta olla tahab

Omakirjutatud looga "On&On" on Daniel Levi Eesti muusikamaastikul juba ajalugu teinud, sest ainuüksi Spotify keskkonnas on lugu kuulatud üle 400 miljoni korra. "Teatud mõttes on selle laulu edu andnud mulle julguse katsetada uusi asju," rääkis Levi. "Ma ei pea kellelegi end tõestama."

Laulu populaarsus on toonud Levile palju erinevaid koostööpakkumisi, millest mõned on ta ka vastu võtnud.

Saatejuhid meenutasid, et suve lõpul astus Levi Noepi kontserdil üles publiku üleskütja rollis. "Kui see kontsert veel ideetasandil oli, käisime Andres Kõpperiga matkal. Ma ütlesin talle, et võid küll kontserdil minu lugu esitada, aga pead minu ka siis kutsuma."

Aeg selleks, et mõni Eesti artist sellist mõõtu kontserdi teeks, oli Levi sõnul juba ammu küps. Rahvaarvu mõttes on Daniel Levi nii suurele hulgale inimestele ka varem esinenud, aga uus oli tema jaoks see, et kontserti korraldav meeskond oli kokkuhoidev ning kogu olemine väga vahetu. Pingelisi hetki oli muidugi ka. Kuigi kogu kontsert oli pisimate detailideni sadu kordi läbi harjutatud, juhtus ikka nii, et vahetult enne esimese loo algust avastas Andres Kõpper, et tal ei ole mikrofoni.

"Mati Tubli oli see sangar, kes lahendas kriitilise olukorra ja tõi mikrofoni monitoriputkast, mis asus hiiglasuure lava täiesti teises otsas. See oli võimas sooritus," ütles Levi.

"Minu lemmiklugu kontserdil oli Andres Kõpperi kaverdatud "The Cinematic Orchestra" "To Build a Home", mis võttis nii minul kui ka publikul silmad märjaks," meenutas muusik kontserdi härdaimat hetke.

Saatejuhid uurisid, kuidas Daniel Levi oma lugusid arranžeerib ning kas see on lugude kirjutamise juures kõige keerulisem. "Mõnel juhul on küll keeruline," ütles Levi. "Aga tavaliselt laul ise ütleb mulle, kuidas ta tahab olla. Tükid räägivad mu enda peas ja moodustavad terviku."

Laulja uue plaadi "14/02" lood on valminud enamjaolt Stockholmis, Helsingis ja Amsterdamis. "Mind inspireerib, kui jõuan uude kohta," ütles Levi. "Näen maju, mida pole varem näinud, kõnnin tänavatel, kus varem pole olnud. Inspireeribki just uues keskkonnas olemine."

"Kogu minu uue albumi kontseptsioon jookseb selle pealt, et mul on juba üheksandast klassist saadik olnud üks tüdruk, kellega koosolemisest ei väsi ma ära ja kes pakub jätkuvalt inspiratsiooni mu uuteks lauludeks."

Albumi "14/02" pealkirja lahti seletades jõudis muusik taas abikaasa Elerini. "Kui olime lapsed ja käisime keskkoolis, siis kinkisin talle sõbrapäevaks mixtape`e, kuhu olin kõrvetanud oma tolleaegsed lemmiklaulud, mis mind siis kõnetasid. Muidugi oli neisse kõigisse peidetud mingi varjatud sõnum. Kui nende laulude saunde nüüd aastaid hiljem kuulasin ja sõnu kirjutasin, siis jõudsin arusaamisele, et uue plaadi lood on neist tolleaegsetest lugudest tugevalt mõjutatud."