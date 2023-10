Kaire Vilgats: olen igas mõttes elu parimas vormis

Omanimelise kabaree loonud laulja Kaire Vilgats tunnistas "Ringvaates", et on igas mõttes elu parimas vormis.

Suurema osa karjäärist taustalauljana töötanud Vilgats meenutas, et Otsa koolis õppides imestati, kuidas tal üldse ambitsioone pole. "Tollel ajal ei olnudki, mulle meeldis lihtsalt laulda ja kulgesin niimoodi läbi elu," nentis ta. "Nüüd, pärast 40ndaid, hakkab mingisugune süsteemsus ka tulema."

Omanimelise kabaree lõi Vilgats suurest soovist lihtsalt laulda. "Ega ei olnud nii, et ma läksin kuskile ja ütlesin, et ma tahan enda kabareed – tulge tehke enda pakkumine. Ma ei oskaks seda teha, nii jultunud ja kahjuks ka julge ma ei ole. Õnneks on inimesed, kes minusse usuvad ja kutsuvad ning mina lähen nendega alati kaasa," rõõmustas ta.

Laulja kinnitas, et noorust ta taga ei nuta. "Ma olen praegu igas mõttes oma elu parimas vormis – sisu ja välimust on rohkem ning ma säran rohkem. Ma olen ise õnnelikum inimene ja selle koha pealt ütlen küll, et olen õiges kohas."

Vilgats rääkis, et tema elus hakkas kõik paremaks minema pärast emaks saamist. "Lapsed hakkavad sind ikkagi õpetama," usub ta. "Lapsed õpetavad, et ainult mina ei ole mingisugune kogu maailma keskus ja egotsentrilisus on täiesti mõttetu asi. Nemad õpetavad tolereerima, nägema laia pilti."