Värskete kaitseliitlaste väljakutseid täis teekond jõuab ETV ekraanile

Sõda Ukrainas tõi Kaitseliitu ka need naised ja mehed, kes arvasid et nad kunagi relva kätte ei võta. Kas igaühest saab vormida sõduri? ETV-s pühapäeval alustav kaheksaosaline dokumentaalsari "Kuidas meist said sõdurid" jälgib Kaitseliiduga ühinenud inimeste väljakutseid täis teekonda, uute inimeste liitumisest kuni lõpurännakuni.

Õppused, raske varustus, pinge ja magamata ööd – "Kuidas meist said sõdurid" on ehe sissevaade alustavate kaitseliitlaste tegemistesse, kohati valus ja kohati ka naljakas. Dokumentaalsarja autori Arbo Tammiksaare sõnul ei ole doksarjas midagi teeseldut: "Kõik on õige ja aus, nii nagu see tegelikult on. Me ei ilusta ega kaunista. Kui on tore, siis on tore ja kui on halb, siis on halb. Piina on ausalt öeldes päris palju." Ta lisas, et allahindlust kellelegi ei tehta, ent vaatamata erinevatele taustadele ja ettevalmistusele said kõik siiski hakkama.

2022. aasta kevadel Kaitseliitu astunud Arbo Tammiksaare sõnul on õppused andnud kireva kogemustepagasi nii talle kui teistele värsketele kaitseliitlastele ning kõik see jõuab ekraani vahendusel ka televaatajateni.

"Me kaevame laskepesasid, mis meenutavad ebameeldivalt märga hauda ning laseme end öösel häire tõttu lugematu arv kordi paduvihma kätte peksta. Läheme gaasimaskiga läbi päris pisargaasi, roomame läbi muda täis torude, ujume relv pea kohal ja varustus pambuks sõlmitud üle vee ning laseme end armutult tuuseldada. Kõike seda vabatahtlikult."

Kaasa teevad Arbo Tammiksaar, Andrei Hvostov, Kaidor Kahar, Madis Aren, Mart Kuusk, Heiki Urbala, Kathy Uhtjärv jt. Sarja valmimisse on nõu ja jõuga panustanud Kaitseliit.

"Kuidas meist said sõdurid" alustab ETV-s pühapäeval, 15. oktoobril kell 19.15