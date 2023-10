Galerii: ehtedisainer Piret Kartus esitles uut aksessuaaride kollektsiooni

Piret Kartuse sõnul paneb tema poolt kureeritud esitlus vaataja unistama. "Uue kollektsiooni esitlus on üles ehitatud näituse vormis ja mida ilmestavad erinevad installatsioonid. Samal ajal on tegemist ka pop-up-butiigiga, kus külalistel on võimalik endale šikke kingitusi teha või eratellimusi sisse anda," rääkis ta.

"Minu slogan on "The Story is...", mis kannab endas sõnumit, et igal esemel on alati oma lugu. Jagan neid alati meeleldi ja iga viimase kui detailini," lisas Kartus.

Piret Kartus õppis Brüsselis asuvas kõrgelt hinnatud La Cambre ENSAV visuaalse kunsti koolis. 2008. aastal valis Prantsuse Tikandi ja Pitsi Föderatsioon ta Prantsusmaa parimaks nooreks pitsidisaineriks. Kartuse loomingu kontekstis tähelepanuväärseimaks on Pariis, kus ta töötas esimese eestlannana haute couture tekstiilidisainerina. Kartuse klientideks on olnud mitmed tuntud luksusbrändid, sh Chaneli moemaja. Jaapanis juhtis Piret kunstilise disainerina kohalikku tikandifirmat, Indias juhendas sadade käsitööliste tööd ning Pariisis disainis L'Oréal´ile parfüümide aksessuaare. Lisaks on Kartus riietanud Euroopa ja Lähis-Ida kuningliku perekonna liikmeid.

Oma 20-aastase karjääri viimaste aastate jooksul on Piret Kartus disaininud peamiselt moeehteid ja -aksessuaare naistele üle terve maailma.

Näitus ja pop-up-butiik on avatud veel täna, 12. oktoobril kell 12-19 Karjamaa Galeriis.