Sofia Rubina oma uuest albumist: mina olengi hing

"Terevisioonis" oli külas Sofia Rubina, kes andis hiljuti välja oma kuuenda albumi "I Am Soul", millelt leiab gospelit, soul'i ja jazz'i. Rubina sõnul on soul ja jazz teda inspireerinud kogu elu.

"Mina olengi hing," kommenteeris Rubina naljatledes oma uut albumit "I Am Soul", millelt leiab kuus originaalset pala ja neli kaverit. "Kindlasti tuleb seal tuttavaid meloodiaid, aga minu vaibis," sõnas Rubina.

Laulja sõnul on soul ja jazz teda inspireerinud kogu elu. "Ma vaatasin just, et mu emal olid Aretha Franklini vinüülid. Biitlite omad ka muidugi," rääkis Rubina ja lisas, et "Yesterday" oli esimene laul, mida ta väiksena konkursil esitas.

Kaasaegsetest artistidest tõi Rubina oma lemmikutena välja Christie Dashielle'i, Kim Burrelli ja Gregory Porteri, kes ka Eestisse esinema tuleb. "Need on need artistid, kes oskavad kokku panna soul'i ja jazz'i niiviisi, et inimesed väga loomulikult sellest aru saaks. See on selline väga selge helikeel, mitte liiga keeruline," rääkis Rubina.