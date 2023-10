Prantslane Sylvain Oulala sõidab monorattaga Prantsusmaalt Eestisse

Kümme aastat Eestis elanud tänava-artist Sylvain Oulala on maikuust alates sõitnud oma üherattalisega Prantsusmaalt Eesti suunas. Heleri All püüdis "Ringvaates" mehe tee peal kinni ja uuris miks mees sellise retke ette on võtnud.

"Mõnus on Eestis tagasi olla," kinnitas nüüdseks juba üle 3000 km monorattal läbinud Sylvain. Enda sõnul oli tal kaks põhjust, miks ta otsustas sellise reisi Prantsusmaalt Eestisse ette võtta. "Ma olen kümme aasta Eestis elanud ja mulle meeldib see mõte, et ühendada minu juured Prantsusmaal ja minu süda Eestis, kus ma armastan elada ja kus ma tahan kasvatada oma tuleviku juured," rääkis Sylvain. Teise motivatsioonina tõi ta välja aga puhta vabaduse. Ta arutles, et mis oleks veel rohkem vabam, kui sõita monorattaga Prantsusmaalt Eestisse.

Igapäevaselt teenib Sylvain leiba tänavaesinejana. "Ma olen väga uhke sellise elu üle, sest ma arvan, et kunst peaks olema kõigile, ükskõik kus sa elad, kes sa oled," rääkis ta.

Sylvain alustas oma teekonda läbi Euroopa mais oma kodulinnast Le Mans'ist. Kõige rohkem on ta oma rännakul nautinud just looduse ilu. Vahel tunnevad inimesed ta ka ära ja peavad kinni. "Kui ma alustasin seda, siis mul ei olnud üldse jälgijaid. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on hea asi, ma tahan seda tegema hakata, ma arvan, et ma võin pakkuda midagi head," rääkis ta ja lisas, kuidas ta oli rõõmus inimeste väga hea tagasiside üle.

Retkel oli Sylvainil teiste asjade seas kaasas võrkkiik magamiseks, toiduriistad ja prantslasele kohaselt ka alati juustu. "Kus ma sõidan, kui mul õhtul ei ole juustu," naeris mees.

Tallinnasse kavatseb Sylvain jõuda 15. oktoobril, kus ta plaanib ka väikest üritust, kus inimesed saavad temaga Piritalt Noblessnerisse kaasa sõita.