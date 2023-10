Rein Rannap: olen kogu elu kirjutanud muusikat laiemale publikule

Järvi sõnas, et Rannap on tema hingekaaslane. "See mees on geenius. See uus lugu on üks Eesti kõige paremaid lugusid, mis on üldse kirjutatud," kiitis Järvi Rannapi "Cantus Borealist", mis on inspireeritud põhja loodusest ja saami rahvamuusikast.

Rannap on enda sõnul alati imetlenud saamide ja indiaanlaste kõrilaulu, mida kuuleb ka tema uuel plaadil ja kontserdil, kus kaasa teeb Mari Kalkun. "Ta on sellist metalset kurgu ja kõri pealt tehtud häält enne ka teinud. Ta laulab väga uhkelt seal," rääkis Rannap.

Järvi tõi välja, et Rannap ei kuulu oma muusika poolest ühtsesse valdkonda. "Maailmas, kus kõik näevad ennast läbi enda eriala – tema on üle nendest asjadest. See tarkus tuleb lihtsalt sellest, et olen nagu ma olen", rääkis Järvi.

Rannapi sõnul üritavad nad kontserdil koos Järviga varasemat klassikalist vormi lõhkuda ja tuua see kaasajale lähemale ning seeläbi ka publikule lähemale. "Mina olen kogu elu kirjutanud muusikat justnimelt laiemale publikule," sõnas Rannap ja rääkis, kuidas ta kujutab ennast saali istuma, et oma teost paremaks lihivda. "Ma arvan, et ma olen ilusti pop-muusika ja klassika selles teoses kokku viinud," lisas ta.