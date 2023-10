Aldo Järvsoo: Karl Lagerfeldile andestati paljud tema väljaütlemised

Aldo Järvsoo rääkis, et Lagerfeld hakkas talle meeldima tänu sellele, mida ta Chaneliga ette võttis. "Sealt hakkas tulema nii häid show'sid, nii häid asju," rääkis ta ja tõi välja, kuidas Lagerfeld põhimõtteliselt taaselustas toona täiesti surnud kaubamärgi.

Järvsool on tugev austus Lagerfeldi vastu, kes ka 85-aastane jätkuvalt disainis ning tegi seejuures aina paremat ja noort, värsket disaini. "Mul on tunne, et ta ärkas iga hommik üles ja ta oligi juba inspireeritud. Kadestamisväärt täiesti," sõnas Järvsoo.

"Tema noorus läks kokku selle ajajärguga, kus toimusid need kõige ägedamad peod, tol ajal, kus staarid olidki nagu staarid," arvas Järvsoo, kuid lisas, et pidutsemine jäi Lagerfeldil ikkagi kõrvaltegevuseks. "Kui sa oled disainer, siis sa pead hommikust õhtuni tööd tegema. Sul tiim ootab, õmblejad ootavad, lava taga modellid ootavad," rääkis ta. "Jube tihti disainerid elavadki ilma eraeluta, ilma lasteta. Elavadki oma kassiga," lisas Järvsoo.

Järvsoo kummutas müüdi nagu oleks Lagerfeld kogu oma vara enda kassile jätnud. "Kassi ülalpidamiseks jäeti raha, miljon viissada väidetavalt," ütles ta. Järvsoo siiski imestas, et Lagerfeld lõpuks kassi ära armus, kuna tegu oli inimesega, kes oli pikalt karusnahkade pooldaja.

Järvsoo arvas ka, et põhjusel, et Lagerfeld oli väga armastatud ja andekas persoon, andestati talle ka paljud tema väljaütlemised, mille poolest moelooja samuti tuntud oli.