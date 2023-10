Priit Kuulberg: Propeller ei ole punkansambel

"Me ei ole käinud ühelgi punkfestivalil ega üritusel," ütles bändiliige Priit "Punkberg" Kuulberg teisipäevases Vikerraadio saates Andres Ojale.

"Propeller on pigem jazzilik, teatraalne, sümfoonilise muusika kergem transkriptsioon. Volkonski on Eesti Heliloojate Liidu liige, Peeter Malkov ja mina oleme lõpetanud riikliku konservatooriumi, me oskame pille häälestada, tunneme nooti. Punkaritel on teatavasti need asjad natuke ligadi-logadi."

"Kuigi saundiliselt on meie lood ikkagi pungilikud," möönis bändiliige Peeter "Punkits" Määrits.

Oktoobrikuus taaselustab bänd 2005. aastal Nukuteatris toimunud loeng-kontserdi, kus akustilises versioonis saab kuulata Propelleri kõige tuntumaid lugusid.

"Saund on sama, mis 2005. aastal, kuid värskendatud kujul. Ka koosseisus on toimunud võrreldes aastate taguse kontserdiga muutusi, osad bändiliikmed on kahjuks lahkunud taevastesse orkestritesse," ütles Priit Kuulberg.

2005. aastal toimunud kontserdist on säilinud ka helisalvestis, mis nüüdseks on salvestatud topelt LP-le ning kannab pealkirja "Laiv ät Nukuteater 2005".

Täpselt nõnda nagu siis, on ka nüüd kõikidel kontsertidel vaba mikrofon.

"Tol korral rahvas jutuajamisega eriti kaasa ei läinud," meenutas Priit Kuulberg. "Ju tahtis pigem muusikat kuulata."