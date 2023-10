Autorite ühingu tegevjuht: vanade lugude kasutamine rõõmustab autoreid

Kuigi vanade laulude uues kuues taaselustamist on muusikamaailmas juba pikki aastaid tehtud, on Eesti artistid hakanud eriti usinalt rahvale tuttavaid vanu klassikuid ümber tegema. Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep sõnas "Terevisioonis", et vanade lugude uusversioonid pakuvad autoritele enamasti rõõmu, sest muusikute huvi on, et nende looming kõlaks.

Kaalep nõustus, et üleüldist muusikamaastikku vaadates torkab silma, et noored artistid kasutavad oma loomingus varem ilmunud lugusid. "See on praegu nii-öelda moodne. Kaverdatud lood tulevad tihtipeale sellest, et plaadifirmad annavad oma artistidele suunise, et vaadake natukene vanemaid lugusid," selgitas vanade lugude võidukäiku.

Autorite ühingu tegevjuht rääkis, et loo õigused jaotuvad kolmeks: autoriõigused, esitajaõigused ja fonogrammitootja õigused. Kõigi nende käest on vaja saada luba algse teose kasutamiseks. Uue teose autoriteks registreeritakse Kaalepi sõnul enamasti ka vana teose loojad.

"Õiguslikult ongi see tuletatud teos ehk on mingi algne teos, mingit juppi sellest kasutatakse uues loos ja sealt tekib tuletatud teos, kus on uus loominguline element ja vana loominguline element."

Nii nagu loo õigusedki, tehakse ka autoritasud Kaalepi sõnul enamasti pooleks, kuigi kõik sõltub poolte omavahelisest kokkuleppest. "Autoreid, kes uues teoses on, on märkimisväärselt rohkem, sest lisaks tulevad ka kirjastajad ja uuel lool võivad olla erinevad arranžeerijad."

Kaalep kirjeldas, et enamasti minnakse loo esialgsete autorite juurde jutule uusversiooni algse demoga. "Autorid on üldjuhul väga rõõmsad, sest muusikute huvi on, et nende muusika kõlaks. Kui muusika tuleb umbes 20 aastat hiljem uuesti üles, on ju ainult tore," leiab ta.