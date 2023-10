Villevere külas tunnevad leiutamisest rõõmu nii suured kui ka väikesed

Villevere leiutaja Ott Kreitsman, kes on ka MTÜ Tehtud Villeveres asutaja, sõnas "Ringvaates", et tema soov on kokku koondada nooremad ja vanemad isetegijad. Oma lastel laseb Kreitsman näiteks ATV-sid ja jalgrattaid hooldada. "Viie- ja seitsmeaastaselt ei saa palju nõuda, aga sellegi poolest õpivad nad väga innukalt," kiitis ta.

Et leiutamishuvi lastes veelgi tõsta, korraldasid Villevere mehed sel suvel leiutajate festivali, kuhu kutsusid kokku ka teised nokitsejad. Nii vurasid Villeveres ringi nii ise tehtud elektriauto kui ka ratastel õllekast.

"Mind hämmastas, kui palju on inimesi, kes kodus sellega tegelevad, kes seda samamoodi oma lastes arendavad ja leiavad uusi lahendusi, mida on äge vaadata," sõnas Kreitsman.

Leiutaja Siim Siimussaar märkis, et raha on kõigil, kuid leidlikkust on vähestel. "Me üritame seda leidlikust ära kasutada ja näidata, et asju on võimalik niisama ka teha, mitte ainult poest osta," selgitas ta.