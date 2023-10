Katkiste roietega maratoni lõpetanud 81-aastane Ilmar: ma pole eal katkestanud

81-aastane Ilmar Tagel võttis möödunud nädalavahetusel osa Tartu jooksumaratonist, kuid kukkus kümme kilomeetrit enne finišit nii õnnetult, et murdis viis roiet. "Ringvaatele" antud intervjuus märkis maratoni lõpuni jooksnud mees, et ta pole mitte kunagi võistlust katkestanud.

Tagel selgitas, et kümme kilomeetrit enne lõppu puhus nii tugev tuul, et mees kukkus vastu äärekivi. Maha lamama jäänud mehele tõttasid appi tagant tulnud jooksjad. Kuigi viga saanud ülakeha tegi haiget, jooksis Tagel siiski edasi. "Vahepeal võtsin tänavapostidest kinni ja puhkasin natukene," meenutas ta ning lisas, et katkestamismõtteid ta ei mõlgutanud. "Ma olen vana spordimees ja ei ole veel elus katkestanud."

Kuue tunni ja 32 minutiga maratoni läbinud Tagel läks pärast finiši ületamist kohe meedikute juurde. "Ma olin nii läbi, et ma ei võtnud vett vastu, läksin kohe meditsiiniteenistuse kanderaami peale ja jäin sinna."

Kõigest loetud päevad varem, 1. oktoobril tuli kogu elu jooksmisega tegelenud Tagel Riias poolmaratoni maailmameistrivõistlustel 80+ vanuseklassis esimeseks. Ka Tartus tuli ta oma vanuseklassis esimeseks.

Kuigi Tagelil olid juba järgmised võistlused kalendrisse märgitud, peab ta nüüd mõneks ajaks jooksurajalt kõrvale jääma. "Arstid ütlesid, et võib minna isegi kuus kuud. See on ikka väga pikk aeg," nentis ta.