Fotograaf Erlend Štaub: kui midagi halba juhtub, peidan kaamera ära

Infotehnoloogiat õppinud Štaub on töötanud nii objektijuhi kui ka keevitajana. Fotograafiani jõudis ta põhimõtteliselt läbi juhuse – nimelt tehti talle pakkumine fotostuudio avada, kuigi ta polnud ise kunagi fotograafiaga tegelenud."Kui sa oled ehitusega tegelenud, on väga lihtne fotostuudiot ehitama hakata," leiab ta.

Värskesse stuudiosse kutsus Štaub kohale Eesti tippfotograafid. Neid töötamas nähes tekkis tal soov ise ka kaamera kätte võtta. "Nägin, kuidas fotograafid tööd teevad. Nägin klientidega suhtlemist ja töökäiku ning mulle tundus, et minu iseloomuga fotograafil oleks Eestis päris palju teha," meenutas ta.

Fotograafia algtõed tegi ta endale selgeks teiste pealt õppides. "Vaatasin parimatelt, mismoodi valgus töötab ja õppisin selgeks selle asja," märkis ta ning lisas, et samuti võttis ta ette fotograafiaalased raamatud ja Youtube'i. "Ma kasutan isegi täna Youtube'i, kui ma tahan mingisugust väga keerulist protsessi Photoshopis teha."

Muu hulgas punase vaiba sündmusi pildistav Štaub sõnas, et kaameraga ta skandaale otsimas ei käi. "Kui ma näen, et midagi halba ikka juhtub, siis ma peidan oma kaamera ära."

Lisaks kodumaistele staaridele on Štaub jäädvustanud ka ülemaailmseid superstaare, näiteks on ta pildistanud Rihannat ja Arnold Schwarzeneggerit. Fotograaf selgitas, et staare pildistades proovib ta jätta vaatajale mulje, nagu ta oleks pildistatavaga kahekesi ühes ruumis olnud. "See töötab väga hästi."

Štaub nentis, et kuigi ta on vahel väikest tüdimust tundnud, meeldib talle tegelikult oma tööd teha. "Iga päev on nii erinevad kohad ja inimesed. Inimesed on üliägedad, just see toobki mind selle ameti juurde"