Sven Lõhmus: voogedastus muusikute pingutusi ei vähenda

"Voogedastusel on kindlasti aina olulisem roll. Muusika tarbimiseks on tänapäeval väga palju võimalusi. Hetkel mõjutab eestlaste muusika kuulamise harjumusi ikkagi enim Youtube ja raadio," ütles Sven Lõhmus Vikerraadio pärastlõunaprogrammis. Sealjuures loodab Lõhmus, et raadio jääb uute tuulte käes püsima. "Selle nimel peab raadio ka järjest rohkem pingutama."

Uued meediumid ja vormid laulukirjutajate elu lihtsamaks ei tee. "Muusika tegemise juures on kõige olulisem ikkagi see, et teos inimestele meeldiks. Selle nimel peab endiselt tegema samasuguseid pingutusi nagu 50 aastat tagasi. Poplaul peab olema poplaul ja inimestele meeldima. Sama kehtib ka klassikalise muusika puhul. Klassikateos peab olema inspireeriv, huvitav ja omalaadne. Vormil ega žanril tähtsust ei ole ja see pingutusi ei suurenda ega vähenda," tõdes Lõhmus.

"Ma olen kõigi klassikaliste esitusvormide suur fänn," rõõmustab produtsent vanemate muusikakandjate populaarsuse tõusu üle. "Mina annaks igal juhul kasseti välja. Mis siis, et maksan peale ja see ei tasu ära," ütles ta.

"Digimaailm on hingetu: vajutad nuppu ja kuulad. Kui hoiad käes vinüüliplaati, mis on füüsiline asi, mille eest pead hoolt kandma, seda puhastama, tema juures olema, pooli vahetama – see on meditatiivne tegevus. Minu jaoks ei ole füüsilise kandja ja voogedastuse vahel mitte mingit võrdlust."

Lõhmus on ka ise plaadipoodi pidanud. "Minust sai kõige halvem poepidaja üldse. Lappasin plaate kümnete kaupa enda juurde koju ja ei raatsinud neid maha müüa."

Tänavusele Eesti Laulu konkursile Sven Lõhmusel veel laulu saadetud pole. "Ei välista, aga kardan, et ei jõua," naeris ta. "Väga oluline on enne vastata küsimustele kellega, miks, keda see laul kõnetab ja mis on selle laulu eesmärk. See nõuab ka kõva katsetamist."

"Kui vähegi võimalik, võiks Eestis olla selliseid lauluvõistluseid veel ja veel. Muusika vajab selliseid väljundeid. Eesti Laulult jääb keegi ikkagi ukse taha ja mõne žanri esindajad tunneksid ennast ehk teistsugusel konkursil paremini. Mida rohkem laulukonkursse on, seda rikkam ja professionaalsem on muusikamaastik," arvab Lõhmus.