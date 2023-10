Jõhvi kontserdimajas esietendub Koolitantsu Kompanii uus tantsulavastus

"Koolitantsu Kompanii 14. lennu tantsulavastus "Kui ma veel noor ja jumal olin" on lugu noortest ja nende Eestist. Need on inimesed, kes ei pelga halli argipäeva, kelle meeltes on homne alati täis lootust ning uusi põnevaid radu, mida avastada. Hoogne tantsulavastus laseb end kanda armastatud kodumaisel muusikal, mis meid puudutab ja koos tegutsemas hoiab," seisab lavastuse kirjelduses.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitantsu Kompanii lavastustes laval küll noored tantsijad, kuid eesmärk on teha professionaalseid tantsulavastusi. "Noored tantsijad kogevad nii loomeprotsessis kui ka hiljem laval käies publiku tagasisides tantsija elu sellisena nagu see on," ütles Bergstein.

"Naudin, et noortega töötamine on hoogne, nad on avatud ja kärme mõtlemisega ning leidlikud. Järjest rohkem soovin koreograafiate loomise ja õpetamise kõrval leida ja kaasata tantsijate enda mõtteid ja tantsukeelt," jagas koreograaf Maarja Pruuli. Ta lisas, et noorte tantsijatega tegutsemine on õpetanud talle teiste mõistmist ja tiimina töötamist ning samal ajal iseendaks saamist ja jäämist. "Õppimine on vastastikune," lisas Pruuli.

Üle-eestiline Koolitantsu Kompanii toob kokku erinevates tantsukoolides õppivad andekad noored tantsijad. Kompanii pakub võimalust tutvuda tantsukunstniku elukutsega tunnustatud koreograafide käe all. Esimene Koolitantsu Kompanii lavastus jõudis vaatajate ette 2015. aastal ja praeguseks on loodud kaksteist tantsulavastust nii teatrisaalides kui ka Rakvere Vallimäel, lisaks veel tantsufilm. 2023. aastal esines Koolitantsu Kompanii 13. lend ka Šotimaal suurel Edinburgh Festival Fringe'l.

Koolitantsu Kompaniis on lavastanud sellised Eesti koreograafid nagu Maarja Pruuli, Kadi Aare, Ruslan Stepanov, Argo Liik, Olga Privis, Kaja Lindal, Eliisa Sirelpuu jpt.

"Kui ma veel noor ja jumal olin" etendused toimuvad Jõhvi kontserdimajas 15. oktoobril ja 5. novembril kell 18:00 ning 6. novembril kell 15:00.